Toto Wolff: "Honda schroefde Red Bull-motoren terug op vrijdag"

Volgens Mercedes zal Red Bull ook dit weekend de snelheid blijven bepalen in Oostenrijk. Hoewel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gisteren tijdens de tweede training 2 tienden sneller waren dan Max Verstappen, is Mercedes-teambaas Toto Wolff ervan overtuigd dat Honda met Red Bull niet haar ware snelheid heeft laten zien.

Er zit dus nog meer in het vat, zo stelt Wolff: "Honda schroefde haar motoren meer terug dan wij hebben gedaan gisteren. Ondanks die aanpassing ligt Red Bull nog steeds voor ons, alleen niet met zoveel marge als vorige week."

Bevestiging Marko en Horner

Zelfs Helmut Marko van Red Bull accepteert die analyse en benadrukt: "We zijn sneller dan Mercedes, vooral op de lange runs dan over een enkele ronde. Mercedes is er zeker in geslaagd om wat tijd te winnen. We konden niet zo snel gaan met de zachte banden als we ons hadden voorgesteld, maar we weten wat er aan de hand is."

Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde: "Ik denk dat Mercedes uiteindelijk wat meer vermogen heeft gebruikt, maar we zullen nooit de fout maken om ze te onderschatten."