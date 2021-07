Charles Leclerc: "Tijden niet representatief, achterkant moeten we verbeteren"

Ferrari kende een wisselende vrijdag in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring vindt dit weekend de tweede race binnen een week plaats op hetzelfde circuit, nadat vorige week de Grand Prix van Stiermarken al was verreden. Max Verstappen wist de pole position te pakken en de overwinning, Lewis Hamilton reed de snelste ronde.

Charles Leclerc hoopt dit weekend nog beter voor de dag te komen dan vorige week. Ferrari zorgde af en toe voor een verrassing, zo ook vandaag in de eerste training, toen Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz als tweede en derde eindigden.

De tweede training was echter totaal andere koek voor het team uit Maranello. Een dertiende plaats voor Sainz en zestiende voor Leclerc zorgde niet voor een hosanna stemming in de pitboxen. De Monegask relativeerde echter de verschillende resultaten.

Achterkant fine-tunen

Na de training stelde de Ferrari-coureur: "Het was een hele drukke dag want we hebben een heel druk programma afgewerkt. We hebben nog altijd veel werk liggen en ik denk ook niet dat onze tijden vandaag representatief zijn voor wat we daadwerkelijk kunnen."

"De meeste verbetering zullen we aan de achterkant van de auto moeten vinden, morgen moeten we de auto fine-tunen."

Nieuwe banden

De C5-banden werden ook voor het eerst gebruikt en dat geeft stof tot nadenken: "We hebben de C5-banden voor het eerst gebruikt en we moeten begrijpen hoe we het maximale eruit kunnen halen. Als we kijken naar onze racesimulatie denk ik dat die solide is. De kwalificatiesnelheid moeten we nog stappen maken, want daar komen we niet echt tot verbeteringen ten opzichte van vorig weekend."