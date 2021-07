Samenvatting F1 Grand Prix van Oostenrijk VT2: Hamilton sneller dan Bottas en Verstappen in Spielberg

Lewis Hamilton noteert de voorlopig snelste tijd in de tweede vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. Verstappen komt twee tienden tekort op de Mercedes.

De top-tien is als volgt: Hamilton, Bottas, Verstappen, Stroll, Vettel, Tsunoda, Gasly, Alonso, Norris en Giovinazzi.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton klokt de beste tijd: 1.04,523. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was 0,189 seconde langzamer. Verstappen geeft 0,217 seconde toe op de Britse regerend wereldkampioen. De Canadees Lance Stroll rijdt de vierde tijd. Hij is met de Aston Martin 0,616 seconde langzamer dan Hamilton.

Snel naar buiten

Carlos Sainz komt als eerste naar buiten gereden, gevolgd door Nicholas Latifi en de rest van het veld. Max Verstappen rijdt op de banden zonder verf op de wang: dat betekent dat hij zijn eerste tijd noteert op de prototype die Pirelli dit weekend mee heeft genomen. De bedoeling is dat die band in Silverstone wordt ingevoerd en daarom kunnen teams de band dit wekend testen.

Fernando wordt in de weg gezeten

Fernando Alonso wordt gevaarlijk in de weg gezeten door Mick Schumacher: de jonge Duitser wil naar de pitstraat rijden en gaat erg langzaam op de ideale lijn bij de negende bocht. Alonso moet uitwijken en maakt een handgebaar en breekt zijn snelle ronde af. Hij moet direct uitkijken dat hij vervolgens zelf niet de aanstormende Tsunoda niet in de weg zit.

Mercedes sneller dan Verstappen

Valtteri Bottas rijdt de snellere tijd dan Max Verstappen. Hij noteert een 1:05.602. Max Verstappen ziet het gebeuren en niet lang daarna maakt hij zijn out-lap. Lewis Hamilton noteert de snelste tijd.

Op de tribunes zijn veel oranje fans te zien voor Max Verstappen. Charles Leclerc heeft een angstig moment in de negende bocht: Hij glijdt van de baan en Leclerc weet nog knap te herstellen en te voorkomen dat hij crasht. "Dat was een angstig moment", meldt hij via de teamradio.

Verstappen heeft last van McLaren

Max Verstappen heeft last van een McLaren en klaagt via de boordradio dat hij maar niet hardop wil klagen over wat er gebeurde. Als zijn team hem vraagt wat er aan de hand was vertelt Verstappen met meer stemverheffing dat hij het niet hardop gaat zeggen. "Je bent toch niet blind?", roept de temperamentvolle Limburger. Een ronde later kan Verstappen een nieuwe poging wagen.

Met nog dertig minuten te gaan zijn er beperkt regendruppels waargenomen door een aantal coureurs, Lando Norris krijgt te horen dat de regen niet door lijkt te zetten. In bochten vijf en zes regent het lichtjes. Max Verstappen gaat te wijd in de tiende bocht en zijn tijd zal hier worden afgenomen.

Alonso in de weg gereden

Fernando Alonso stormt uit de negende bocht op hoge snelheid aan, terwijl Kimi Raikkonen daar langzaam rijdt als hij wil aanzetten voor een snelle ronde. Fernando Alonso wil van zijn team weten wie dat was. Hij kan het niet geloven zegt hij tegen zijn team. "Hebben die lui geen spiegels?"

Max Verstappen geeft aan dat het gladder wordt op de baan, zijn team geeft aan dat hij nog even buiten moet blijven, zolang hij de auto op het grijze deel kan houden. Zondag tijdens de race zou het ook kunnen gaan regenen, en dus kunnen dit leerzame ronden zijn voor de Nederlander, meldt het team.

Hamilton van de baan

Lewis Hamilton schiet van de baan bij bocht vier. De Brit hapt grind en zoekt zijn weg terug naar de baan. Valtteri Bottas zegt dat het lastiger wordt nu de baan natter wordt, alle coureurs rijden nog op de droogweer banden. Het is daardoor wel lastig om de staande tijden te verbeteren.

Verstappen rijdt 16 ronden rond op de medium-band, Sergio Perez rijdt al 21 ronden op die band rond. Lando Norris spint van de baan, en komt daarna met vlakke kanten aan zijn banden terug naar de pitstraat. Het team gebruikt het moment gelijk maar om een pitstop te oefenen. Norris komt op de prototype banden van Pirelli weer naar buiten om de start te oefenen.