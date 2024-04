Alonso maakt zich geen illussies: "Tevreden met P7 of P8"

Fernando Alonso kende een goede kwalificatie in China. De Spanjaard noteerde de derde tijd en hij was the best of the rest. Alonso moest een beetje tijd toegeven op de Red Bulls, maar dat maakte hem niet zoveel uit. Hij neemt in de race genoegen met een zevende of achtste plaats.

Alonso kende een frustrerende ochtend op het circuit van Shanghai. Hij was op jacht naar een podiumplaats in de sprintrace, maar hij viel uiteindelijk uit na een duel met Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Perez. Hij raakte de Ferrari van Sainz en dat leverde hem een lekke band op. Aston Martin liet hem uitvallen en de stewards wezen hem als schuldige aan na het incident met Sainz.

Alonso was na afloop zeer in zijn sas met zijn resultaat. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat zijn best doen in de race, maar hij laat aan Motorsport.com weten wat zijn doel is: "We gaan ons best doen. Ik ben voor de anderen niet de makkelijkste tegenstander om in te halen. We zullen de druk er vol op moeten houden om een sterke race te rijden, maar ik denk dat het lastig wordt om twee Ferrari's en twee McLarens 57 rondjes lang achter me te houden! Als het morgen de zevende of achtste plaats wordt, dan ben ik ook tevreden."