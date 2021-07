FIA grijpt in om te voorkomen dat teams vrije training SIlverstone overslaan

De FIA heeft ingegrepen om het risico weg te nemen dat drie teams de vrije trainingen voor de Britse GP zouden overslaan.

Na de race van zondag in Oostenrijk gaat de Formule 1 naar Silverstone waar de proef met de nieuwe 'sprintkwalificatie' begint.

Aston Martin, Alpine en McLaren waarschuwden dat met het naar voren halen van de Parc Fermé-regels zij zich zorgen maakten over hun koppeling. Uit vrees dat die koppelingen het niet aan kunnen, dreigden zij de eerste trainingen dan maar over te slaan.

"Als de FIA ​​niet toegeeft, moeten we misschien een training overslaan, maar ik kan mij niet voorstellen dat dat de bedoeling van de toezichthouder is", zo waarschuwde Alpine's sportief directeur Alan Permane.

Volgens Aston Martin-baas Otmar Szafnauer heeft de FIA ​​nu ingegrepen. "We moeten de vervangende koppeling met de bewerkte carbonschijven voor het weekend aan de FIA ​​presenteren", zo wordt hij geciteerd door Auto Motor und Sport.

"Wanneer we de eerste koppeling uit de auto halen, wordt gecontroleerd of deze qua structuur identiek is aan het reserveonderdeel. Het zal worden behandeld als autoschade na een ongeval", onthult Szafnauer.

De regelwijziging is van kracht voor de rest van 2021.