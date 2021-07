Ecclestone: "Sebastian Vettel is weer gelukkig door mijn hulp"

Bernie Ecclestone geeft toe dat hij Sebastian Vettel dit jaar heeft geholpen om zijn plaats in de Formule 1 met Aston Martin veilig te stellen. Ondanks een trage start voor de viervoudig wereldkampioen in 2021, lijkt het voormalige Racing Point-team nu te genieten van de samenwerking met Vettel.

"Sebastian heeft de manier waarop we dingen doen verbeterd", wordt teambaas Otmar Szafnauer geciteerd door RTL. "De manier waarop we onze debriefings bijvoorbeeld doen, is veranderd. Niet alleen Lance Stroll maar het hele team heeft het geaccepteerd."

Volgens Ecclestone, die goed bevriend is met de Duitser, werd de 33-jarige Vettel nooit behandeld zoals hij verdiende door Ferrari.

De 90-jarige F1-supremo vertelde aan Sport Bild: "Vorig jaar werd hij aan zijn lot overgelaten. Daarom heb ik op de achtergrond geprobeerd hem in de Formule 1 te houden en hem in een goed team te krijgen. Ik wilde dat hij weer gelukkig zou zijn."

Ecclestone zei dat hij bijzonder verheugd was Vettel terug op het podium te zien in Bakoe. "Ik stuurde hem een ​​sms en zei: 'Het lijkt erop dat je weer de oude Seb wordt'. Het team moet gewoon alles voor hem doen wat hij nodig heeft. Ik hoop echt dat Aston Martin hem zo snel mogelijk een auto geeft die kan winnen."

Vriendschap Ecclestone met Stroll

Wat ongetwijfeld mee zal hebben gespeeld in de hulp is de vriendschap tussen Bernie Ecclestone en teameigenaar Lawrence Stroll. De twee zakenmannen kennen elkaar goed en hebben door de jaren heen in de F1 een vriendschap opgebouwd. De telefoontjes van Ecclestone richting Stroll, om hulp te bieden aan Vettel, lijken daardoor een positief effect te hebben.