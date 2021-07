Volgens Bernie Ecclestone "verdient" Valtteri Bottas zijn stoeltje naast Lewis Hamilton

Bernie Ecclestone zegt dat Valtteri Bottas zijn zitje bij Mercedes verdient. Opvallend is dat nu ook James Allison hetzelfde zegt. Allison is technisch directeur bij Mercedes.

Alisson krijgt vanaf deze maand een andere rol binnen Mercedes. Eerder deze week zei hij al dat Mercedes wel degelijk nog updates voor de huidige auto in de pijplijn heeft, terwijl Toto Wolff afgelopen weekend nog beweerde dat er geen verbeteringen meer zitten aan te komen voor dit jaar. De focus zou bij Mercedes zijn verlegd naar de ontwikkeling van de auto voor 2022 en de jaren daarna.

Nu zegt Alisson dat Bottas wel eens kans maakt op het behouden van zijn plek, ondanks de roddels dat de Britse George Russell wel bijna zeker de plek van Bottas zou overnemen vanaf volgend jaar.

"Om eerlijk te zijn is het niet mijn werk om hierover te speculeren", begint Allison in gesprek met Speed Week.



"Maar Lewis and Valtteri zijn een duo en zij hebben hard gewerkt en goed samen gewerkt over de afgelopen jaren. Nogmaals; het is niet aan mij om hierover te speculeren."

Na het laatste weekend op de Red Bull Ring in Spielberg, waar Bottas goed presteerde, zegt Allison dat Bottas "zijn plek in het team verdient".

Allison: "Hij is een top-coureur en een weekend zoals hij reed in Spielberg (Bottas werd derde, red.) spreekt natuurlijk behoorlijk in zijn voordeel."

Voormalige eigenaar van de Formule 1 Bernie Ecclestone is het daarmee eens, hij denkt dat Bottas genoeg heeft laten zien om ook in 2022 zijn plaats naast Lewis Hamilton te verdienen.

Ecclestone zegt: "Hij was een loyale teamgenoot over de afgelopen jaren, hij heeft Lewis loyaal geholpen. Dat mogen ze niet vergeten. Als een team zullen ze achter zo'n man moeten gaan staan", zo citeert Sport Bild de 90-jarige Ecclestone.