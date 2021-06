James Allison van Mercedes prijst Hamilton de hemel in: "werkt twee keer zo hard"

De inzet van Lewis Hamilton is "absoluut briljant" en nu het allemaal tegen zit werkt de Brit dubbel zo hard om de auto sneller te maken. Dat zegt James Allison van Mercedes.

Red Bull Racing heeft nu 40 WK-punten meer dan Mercedes, Max Verstappen loopt uit in de WK-stand met 18 punten voorsprong op Lewis Hamilton.

De technisch directeur van Mercedes ziet een grote vastberadenheid bij Hamilton nu het team zó stevig wordt beproefd. Sinds de invoering van de turbo-hybrides in 2014 was Mercedes dominant, pas dit jaar wordt het zó stevig beproefd dat zij het minder voor elkaar hebben dan een ander team. Hamilton en Bottas konden jarenlang ogenschijnlijk makkelijk winnen, maar van die dominantie is in 2021 geen sprake meer.

Allison zegt dat Hamilton een snellere auto verdient, zodat de bolide aansluit bij zijn talent. Hij spreekt hierover in de podcast F1 Nation.

Allison: "Hij is absoluut briljant in deze omstandigheden, want hij wil zó graag winnen, dat wij nu zien dat hij zijn aandeel verdubbelt in deze situatie.

Vorige week heeft Hamilton veel in de simulator gezeten op de Mercedes-fabriek, vertelt Allison.

Allison: "Hij zet zich zoals iedereen in om ervoor te zorgen dat wij de voorsprong vinden die wij nodig hebben om druk uit te oefenen op de Red Bull. Je ziet een Lewis Hamilton in zijn best vorm."

Professioneel

De samenwerking tussen Allison en Hamilton verloopt professioneel, zegt hij. "Hij wil ook van mij horen of er nieuwe onderdelen voor de auto aan zitten te komen waarvan hij zich niet bewust is. Hij wil er dan ook een tijdschema bij zien, zodat hij weet wanneer hij bepaalde dingen kan verwachten. Het is een vriendelijke en comfortabele werkwijze die nuttig is. Voor mij is dat althans nuttig, hopelijk geldt dat andersom ook zo."

Allison zegt dat er achter de schermen weliswaar hard wordt gewerkt aan de auto van volgend jaar, maar dat Toto Wollff verkeerd werd begrepen. Wolff zei afgelopen weekend dat er geen updates meer zullen komen voor de huidige W12. Volgens Allison zitten er nog wel degelijk verbeteringen aan te komen vooor de huidige W12.

Toto Wolff vertelde dat de focus bij Mercedes wordt verlegd naar de ontwikkeling van de bolide voor 2022. Het tea zou niet meer investeren in het sneller maken van de huidige auto. De al geplande updates zitten er volgens Allison nog gewoon aan te komen.