Jos Verstappen gaf Mick Schumacher carrière advies

Jos Verstappen staat om zijn perfectionistische manier van coaching. De vader van Max wist op die manier de Red Bull-coureur helemaal op jonge leeftijd klaar te stomen voor de stap naar de autosport en binnen een jaar uiteindelijk naar de Formule 1.

Het was de bedoeling van Michael Schumacher om op eenzelfde manier de carrière van zijn zoon Mick Schumacher te gaan managen en begeleiden. Door het noodlottige skiongeluk is dit er echter niet van gekomen en dus is Mick aangewezen op onder andere zijn moeder en manager Sabine Kehm - die ook altijd bij vader Michael aan zijn zijde was.

Moeder Corinna Schumacher blijkt echter advies te hebben gekregen, en opgevolgd, van niemand minder dan Jos Verstappen, zo meldt de 49-jarige Limburger. Verstappen is al lang bevriend met de familie Schumacher, nadat Jos en Michael in 1994 teamgenoten waren bij Benetton.

Schumacher in de autosport

Nadat Mick in 2015 zijn eerste seizoen in de ADAC Formule 4 had voltooid, eindigde hij als tiende in het kampioenschap en er was verbetering nodig om zijn vooruitgang door de junior categorieën voort te zetten - en dat is waar Verstappen de familie Schumacher een helpende hand bood.

Jos vertelde aan sport1.de: "Ik had een gesprek met Corinna na Mick zijn eerste jaar in de Formule 4 en ze vroeg me welke kant hij op moest. Ik heb geadviseerd om over te stappen naar het Italiaanse Prema Powerteam, omdat die op dat moment de beste waren in de Formule 4 en Formule 3. Die stap hebben ze toen ook gemaakt."

Zijn prestaties verbeterden zeker na die stap, aangezien Schumacher in het seizoen daarop 25 individuele overwinningen behaalde terwijl hij in 2016 voor Prema streed, tijdens zijn jacht op kampioenschappen in de ADAC Formule 4- en Italiaanse Formule 4-series.

Hij eindigde dat jaar als tweede in beide kampioenschappen en zette zijn carrière bij Prema voort tijdens zijn weg naar de Formule 1.

Met Prema pakte hij in 2018 de titel van het Europees kampioenschap Formule 3, evenals vorig jaar toen hij met datzelfde team kampioen werd in de Formule 2.

Start F1 carrière

Hoewel hij een lastige start van zijn Formule 1-carrière heeft gehad bij het achterhoede team van Haas F1, vindt Verstappen dat Schumacher zijn kwaliteit heeft laten zien in het begin van dit seizoen.

Jos Verstappen zegt hierover: "Mick doet het goed, de auto is moeilijk te besturen. Hij zal dit jaar leren, volgend jaar komen er nieuwe auto's. We moeten hem de tijd geven. Ik denk dat Haas volgend jaar meer ondersteund zal worden door Ferrari. Ik denk nu al dat er achter de schermen hard wordt gewerkt."

"Hij is beter dan Nikita] Mazepin, hij spint minder, hij is beter in het omgaan met de pers. Mazepin zit meer in de weg in de kwalificatie en in de race.”