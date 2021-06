Wolff: "Red Bull reed twee dagen lang busjes met updates naar het circuit"

Mercedes-baas Toto Wolff heeft gezegd dat Red Bull Racing donderdag en vrijdag voor de Grand Prix van Stiermarken busjes vol upgrades naar het circuit heeft gebracht. Mercedes bevindt zich op onbekend terrein en heeft vier races op rij niet weten te winnen. Het is voor het eerst in het turbo-hybride tijdperk dat Mercedes dit is overkomen.

En als gevolg daarvan is er ontzettend veel aandacht geweest voor waar Red Bull hun verbeteringen heeft aangebracht. Mercedes heeft bij de FIA ​​bezorgdheid geuit over de wettigheid en veiligheid over de achtervleugel van Red Bull maar ook over hun pitstops in een poging het Oostenrijkse team te vertragen. Daarbij heeft Wolff ook opmerkingen gemaakt over de winst en prestaties die Honda uit haar motoren zou weten te halen.

Updates 2021

Maar een ander gebied dat aan het licht komt, is een andere filosofie met betrekking tot de mate waarin de huidige auto's zullen worden geüpdatet in 2021, terwijl er volgend jaar compleet nieuwe F1-wagens op de grid zullen komen.

Wolff heeft gezegd dat Mercedes de ontwikkeling van de W12 al heeft stopgezet, terwijl hij Red Bull verschillende upgrades naar Oostenrijk heeft gebracht en op de RB16B heeft gezet, voorafgaand aan de eerste van de twee thuisraces op de Red Bull Ring.

"Het is een zeer, zeer lastige beslissing om de auto van dit jaar te blijven upgraden omdat we niet alleen voor volgend jaar nieuwe regels hebben, maar voor de komende jaren een heel ander autoconcept", vertelde Wolff aan verslaggevers in Oostenrijk.

"Je moet de juiste balans kiezen en vrijwel iedereen zal vanaf nu alle focus op de auto van volgend jaar richten. Sommigen teams brengen nog steeds dingen naar het circuit. Red Bull bracht donderdag en vrijdag busjes met nieuwe onderdelen. Prima, dat mag."

"Het is een strategie en één die succesvol blijkt te zijn, omdat ze qua tempo gewoon een klasse apart waren."

Verstappen leidt kampioenschap

Max Verstappen wist afgelopen weekend zijn voorsprong in het kampioenschap uit te breiden op Lewis Hamilton. De Nederlander staat nu 18 punten voor op zijn rivaal, die zeven keer wereldkampioen werd. Red Bull Racing heeft in het constructeurkampioenschap een voorsprong van 40 punten op Mercedes.