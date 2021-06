Jos Verstappen: "Perez moet kwalificaties verbeteren om Max te helpen"

Jos Verstappen denkt dat Sergio Perez nog flink moet verbeteren bij Red Bull Racing. De Mexicaan is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen, en hoewel hij goed presteert, zit hij volgens Verstappen senior nog lang niet op het maximale.

Perez werd voor dit seizoen gecontracteerd als vervanger van Alex Albon. Net als zijn voorganger Pierre Gasly was Albon niet in staat om het tempo van Verstappen bij te houden. Perez had op zijn beurt wat tijd nodig om zich aan te passen maar doet wat er van hem verwacht wordt.

Race winnen in Azerbeidzjan

Dat hij zijn opdracht goed invult werd duidelijk bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Toen Verstappen uitviel door een klapband van Pirelli, zat Perez op het vinkentouw en wist hij die race te winnen, waardoor hij kostbare punten scoorde voor het constructeurkampioenschap.

Het belangrijkste gebied dat de Mexicaan nog niet helemaal onder controle heeft is de kwalificatie. Jos Verstappen wijst erop dat Perez nog enkele zwakke punten heeft. Met de inspanningen van de twee coureurs Red Bull staat het team op een gezonde 40 punten voorsprong om het team van Mercedes in het kampioenschap voor constructeurs.

Samenwerking Max en Sergio

Over de samenwerking tussen Max en Checo vertelde de 49-jarige Nederlander aan Sport1, geciteerd door F1 Insider: "Het werkt echt goed. Pérez moet zich in de kwalificatie wat verbeteren om Max te helpen. Hij heeft nog een paar zwakke punten, maar tot nu toe doet hij het heel goed."