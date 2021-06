Max Verstappen klaar met Hamilton die underdog positie aanneemt

Max Verstappen is het er niet mee eens dat Lewis Hamilton zichzelf dit seizoen als underdog benoemt in de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. De twee titelrivalen zijn verwikkeld in hun eigen strijd om het goud van het kampioenschap van 2021, waarbij Verstappen inmiddels een kleine voorsprong heeft op weten te bouwen. Gisteren wist hij die zelf uit te breiden met 6 punten, door de GP van Stiermarken te winnen op het thuiscircuit van Red Bull.

Verstappen als Hamilton stonden samen op de eerste startrij maar de Nederlander wist weg te rijden van Hamilton, op een manier die de afgelopen jaren juist andersom was. Verstappen en Red Bull hebben grotendeels het hele weekend gedomineerd in Oostenrijk, iets dat komend weekend op hetzelfde circuit mogelijk weer kan gebeuren.

Underdog positie

Dat heeft ertoe geleid dat Hamilton zichzelf als de underdog neerzet, maar Verstappen heeft gezegd dat Hamilton dichterbij is dan hij probeert te suggereren voor de buitenwereld.

In gesprek met de Telegraaf zei Verstappen: "Zegt Lewis dat wij op vrijdag een stuk sneller waren in de racesimulatie? Dat is niet waar. Hij probeert zichzelf in de underdog positie te zetten."

Hij zit altijd dicht bij ons in de buurt, dat is dit seizoen tot nu toe altijd zo geweest. Je ziet dat ze op zondag beter zijn geweest dan op zaterdag, mede omdat ze goed met hun banden omgaan. Dat is iets waar wij aan moeten werken."