Nederlaag komt hard aan bij Mercedes-teambaas Wolff: "We hebben geen antwoord"

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf toe dat zijn team voor het eerst in het turbohybride-tijdperk de snelheid niet heeft om te vechten voor een overwinning. Dit kan samen met zijn bekentenis dat Mercedes hun focus volledig op 2022 heeft gelegd, kan twijfels geven over hoe regelmatig ze Red Bull zullen uitdagen voor de rest van het seizoen.

Max Verstappen vierde vandaag zijn derde overwinning in vier races door de Grand Prix van Stiermarken op zijn naam te schrijven. Samen met de overwinning van Sergio Perez in Bakoe, geeft dit Mercedes voor het eerst sinds de introductie van de turbohybride-regels in 2014 een overwinningsloze run van vier races .

Hoewel de teambaas van Mercedes zei dat de Silver Arrows tot het einde van het seizoen bij elke gelegenheid zullen vechten, herkende hij dat ze geen antwoord hadden op de snelheid van het seizoen. Wolff: "Het is inderdaad geen slecht resultaat, maar wat moeilijk is, is dat het echt de eerste race was in acht jaar waarin je gewoon de snelheid niet hebt."

“Je ziet dat we voor dit jaar zijn gestopt met ontwikkelen omdat we geloven dat de komende jaren belangrijk zijn om het goed te doen. En Red Bull blijft aerodynamische updates toevoegen. Je hebt het gevoel dat het wegkijken van hun nieuwe krachtbron hun prestaties heeft versterkt. Dus we moeten gewoon onze koppen bij elkaar steken en het beste uit het pakket halen dat we hebben."

"Dit is nog lang niet voorbij. We zijn helemaal volop in de strijd. Dit is geen voldongen feit, het ontbrak ons ​​vandaag aan snelheid. Het was de zondag van de eerste Oostenrijkse race, er zijn nog 15 races te gaan en we zullen ons best doen. We zullen races winnen, we zullen op pole position staan ​​en we zullen terugvechten."