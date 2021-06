Sainz ziet problemen opdoemen: "Dit circuit ligt ons totaal niet"

Ferrari heeft enkele goede races en resultaten achter de rug, maar dat is inmiddels verleden tijd. Carlos Sainz en Charles Leclerc bevinden zich weer in het middenveld van de F1-pikorde en daar is men in Italië niet blij mee.

Het is stuivertje wisselen tussen de twee teamgenoten per sessie wie het snelste is, maar veel maakt het niet uit. Charles Leclerc schopte het nog tot Q3 en reed een zevende tijd, Sainz kwam niet verder dan de twaalfde tijd in Q2.

Geen snelheid

De Spanjaard is dan ook niet tevreden, maar ziet vooral problemen tevoorschijn komen op dit circuit. Hij wijst dan ook vooral naar de Red Bull Ring: "Het is heel erg duidelijk dat dit circuit niet geschikt is voor ons. We hebben echt moeten vechten om naar Q3 te gaan en om in de top 10 te komen tijdens de vrije trainingen."

"Je ziet gewoon dat de rondetijden niet onze kant op vallen, zoals dat wel het geval was vorige week in Frankrijk. Onze wagen is dit weekend niet zo goed als vorige week. Over één ronde hebben we het heel lastig om de snelheid te vinden. Hopelijk zijn we morgen sneller, want onze lange simulaties zagen er beter uit dan op Paul Ricard."