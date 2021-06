Perez: "Ik had P2 kunnen pakken maar mijn banden waren te koud"

Sergio Perez zit lekker in zijn vel en dat is de laatste races duidelijk te merken. De Mexicaan kan goed partij bieden tegen Max Verstappen en blijkt een echte teamplayer binnen het team van Red Bull Racing. Het zou dan ook verbazen als hij uiteindelijk geen contractverlenging krijgt.

Te meer omdat hij ook vandaag weer in staat was zich in de buurt van Verstappen en beide Mercedes-coureurs te kwalificeren. Door de straf van Valtteri Bottas start hij bovendien nog voor de Fin, met Lando Norris voor zich op dezelfde startrij.

Het doel voor de race van morgen is duidelijk voor Perez; direct Norris inhalen en daarna de jacht openen op Lewis Hamilton, om zo als buffer te kunnen rijden tussen Verstappen en de Brit.

De kwalificatie liep niet helemaal zoals hij had gehoopt. Perez: "We waren in Q1 niet lekker bezig, dus we moesten een tweede set banden gebruiken. De wagen was daarbij ook nog eens niet lekker te besturen. Die set verloren we dus en daarna zag mijn eerste rondje in Q3 op gebruikte banden er goed uit."

"Tijdens de tweede run waren mijn banden te koud toen ik aan mijn ronde begon, anders had ik op de tweede plaats kunnen staan, zeker vanwege de marges die er vandaag zichtbaar waren."

"De race van morgen is lang en er is heel veel om voor te rijden morgen."