Sergey Sirotkin voorziet dat Red Bull Racing en Max Verstappen bijna overal kunnen winnen in 2021

Voormalig F1-coureur Sergey Sirotkin meent dat Mercedes er een zware dobber aan gaat krijgen om dit jaar de titel te winnen. Het team zal daarvoor snel verbetering moeten tonen in de strijd tegen Red Bull Racing en Max Verstappen.

Red Bull liep na de Grand Prix van Frankrijk 37 punten uit op Mercedes, Lewis Hamilton komt nu 12 punten tekort in de tussentijdse stand om het wereldkampioenschap Formule 1.

De Russische oud-coureur Sirotkin voorziet dat het team van Toto Wolff dit jaar zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden, willen zij Red Bull Racing weer kunnen voorbijstreven.

Sirotkin schrijft in zijn vaste column: "Het is voor het eerst sinds Mercedes de leiding pakte in 2014 dat wij nu zien dat Red Bull sterker is", zo schrijft Sirotkin op Formule 1.nl.



De voormalig Williams-coureur gaat verder:

"Terugkomend bij de onderlinge strijd, lijkt Red Bull nu het sterkere team. Met dit pakket zullen ze goed gaan op power circuits waar topsnelheid nóg belangrijker is dan op Paul Ricard. Zoals Spa-Francorchamps, Monza en straks in wat mindere mate de Red Bull Ring. Ik verwacht dus dat Mercedes het daar nog moeilijker zal hebben tegenover Red Bull."

Sirotkin schrrijft dat Red Bull een super bolide heeft, omdat de Honda-motor is verbeterd en de auto ook aanzienlijk is verbeterd. De RB16B van Max Verstappen en Sergio Perez zou nu overal wel in staat kunnen zijn om te winnen. Hij ziet het dan ook somber in voor de voormalig succesvolle formatie van Mercedes, het tea dat de F1 de afgelopen jaren sterk domineerde.

"Door die optelsom, weet ik eerlijk gezegd niet wat Mercedes moet doen om te counteren, sterker terug te komen en de WK-leiding terug te pakken."

Toto Wollff zal dan ook geen belletje plegen met Sirotkin, maar de Oostenrijkse teambaas laat weten dat Mercedes 'alles op alles' zet om hard terug te slaan, te beginnen met de Grand Prix van Stiermarken, die komend weekend op het programma van de F1 staat op de Red Bull Ring in Spielberg.