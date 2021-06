Gasly moet gekalmeerd worden na strategische blunders AlphaTauri

Pierre Gasly had een flinke strijd met Lando Norris. Die laatste noemde hem een idioot, omdat het tweetal met de wielen tegen elkaar kwamen tijdens dat gevecht in Frankrijk. Volgens de Fransman, had de McLaren-coureur gelijk om hem een idioot te noemen.

Gasly eindigde zijn thuisrace als zevende, twee plaatsen achter Norris, maar de AlphaTauri-coureur had eerder een riskante zet gedaan in een poging de McLaren te passeren. Het paar besprak dit samen op Sky Sports F1 en sprak af om het een 'race-incident' te noemen. Gasly grapte: “Ik ben degene die boos is, ik eindigde achteraan aan het einde van de race! Het was hard racen. Ik zag hem en hij kwam heel snel voorbij."

"Het ging allemaal net goed. Ik weet dat hij een goed reactievermogen heeft dus ik mikte op een mooie exit op de kerbs. Ik weet zeker dat de fans ervan genoten hebben, toch? Het was mega!"

Toen hem werd verteld over de scheldwoorden van Norris, antwoordde Gasly: ​​"In het heetst van de strijd, waarschijnlijk als hij mij hetzelfde had aangedaan, zou ik hem op dezelfde manier hebben verteld."

Strategische fouten

Gasly racete op het Paul Ricard Circuit met het gevoel dat hij een paar plaatsen hoger had kunnen eindigen als zijn team geen strategische fouten had gemaakt.

Hij liet hierover los aan de aanwezige media: "Ik moet de emoties even laten bezinken en kalmeren. We waren de vierde beste auto aan het einde van de race achter de twee McLarens, de twee Red Bulls en de twee Mercedessen."

“We kunnen niet veel meer verwachten. Daniel Ricciardo ging eerder de pits in, ik denk dat Charles Leclerc hetzelfde deed en we verloren daar twee posities, dus we moeten bekijken of we iets anders hadden kunnen doen. Ik had het echt moeilijk in de eerste stint met de banden, zoals iedereen denk ik, maar ik was nogal luidruchtig op de radio en zei: 'Ik wil pitten, ik wil pitten'. Uiteindelijk verloren we twee posities en als je daarna in het verkeer zit en aan het einde van de stint moet pushen, vraag je heel veel van je banden. Dat heeft ons niet geholpen, dus we moeten dit bespreken want strategisch was het vandaag niet heel sterk."