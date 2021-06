Toto Wolff: "We gokten op een straf voor Perez omdat hij buiten de lijnen inhaalde"

Mercedes is vandaag op het circuit van Paul Ricard verslagen door Red Bull Racing. De voorgaande jaren was het circuit in Zuid-Frankrijk, het type circuit waar Hamilton en Bottas domineerden, maar daar was dit weekend absoluut geen sprake van.

Max Verstappen wist de 'triple' te pakken; pole position, winst en de snelste ronde tijdens de race, waarmee hij 26 punten scoorde en uitliep in het kampioenschap op zijn directe concurrent Hamilton.

Het was dan ook voor Mercedes een harde klap om te constateren dat, na de fout van Verstappen, het alsnog verslagen werd door de Nederlander en dus de snelheid niet goed genoeg was. Teambaas Toto Wolff reageerde maar was duidelijk niet blij: "De emoties gingen tijdens de race op en neer. We kregen de leiding in onze schoot geworpen toen Max die fout maakte in de eerste bocht, waarna ons tempo goed was."

"We hadden daarna een beetje marge, al was het slechts 3 seconden die ons leken te beschermen voor een 'undercut' tijdens de pitstops. Achteraf bleken die paar seconden niet voldoende. We wisten bovendien dat we de pitstops te vroeg hadden verricht."

Straf voor Perez

Dat Hamilton op het podium zou komen was wel zeker, maar Bottas werd door Perez naar de vierde plek gedrongen. Wolff geeft aan dat zij rekenden op een straf voor Perez: "We dachten dat Sergio Perez een straf zou krijgen, want hij haalde in buiten de lijnen van het circuit. We vertelde Valtteri dat hij binnen 5 seconden van hem moest finishen. Dat was ook de reden waarom hij niet binnen kwam voor een nieuwe set banden en de snelste raceronde zou rijden."