Bottas klaagt over slechte strategie van Mercedes: "Met twee pitstops had ik gewonnen"

Valtteri Bottas begon de Franse Grand Prix als derde en eindigde als vierde. Dat kwam doordat Red Bull Racing met zowel Max Verstappen als Sergio Perez een andere strategie had gekozen dan Mercedes. Waar het Duitse team slechts één pitstop maakte, deed de Nederlander er twee - Perez deed er ook één maar zijn strategie was anders.

Op het moment dat Max Verstappen voorbij Valtteri Bottas was gereden en het duidelijk werd dat Sergio Perez enkele ronden later zou volgen verloor de Fin zijn temperament over de boordradio. Hij foeterde tegen zijn team dat ze niet naar hem hadden geluisterd: "Waarom luisterde er godverdomme niemand naar mij toen ik vanochtend zei dat een twee-stop-strategie de beste zou zijn."

Forse kritiek

Na de race kwam hij daar bij de verslaggevers die stonden te wachten op terug. Bottas zei: "De winnende strategie voor vandaag was een twee-stop-strategie. Ja dat is makkelijk praten achteraf, maar dat is wel gebleken. Als team zijn we te veel gefocust op het rijden van races met één pitstop, omdat we denken dat dit het beste is."

"De laatste 10 tot 15 ronden had ik geen voorbanden meer. De laatste stint was niet leuk om te rijden. Ik heb er alles aan gedaan om voor het team op het podium te komen. We dachten dat met de koelere temperaturen de banden het langer zouden volhouden."

Dat hij geen twee pitstops maakte zit hem behoorlijk dwars, want op het einde komt hij er uit zichzelf weer op terug: "Als ik twee pitstops had gemaakt, had ik zeker op het podium gestaan en de race gewonnen."