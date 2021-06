Lewis Hamilton beduusd na winst Max Verstappen in Formule 1 GP van Frankrijk: "Hoe konden wij dit verliezen?"

Het idee om de Grand Prix van Frankrijk op een één-stopper uit te rijden, werkte niet voor Lewis Hamilton en Mercedes. Max Verstappen sloeg genadeloos hard toe in de laatste ronden van de race: de Nederlander raast met versere banden zonder enige aarzeling voorbij aan de Mercedes van de Brit.

Lewis Hamilton staat perplex na afloop van de Grand Prix op Paul Ricard.

Hamilton: "Onze snelheid was niet goed genoeg. Max deed het heel goed en zijn team was het hele weekend sterk. Gezien onze tegenvallende vrijdag is de tweede plaats best een goed resultaat. Tegen het einde had ik geen banden meer en daardoor verloor ik de leiding. Toch was het een goede race."

De hele F1-wereld verwachtte dat Mercedes terug zou slaan na twee slechte races in Bakoe en Monaco. Paul Ricard is immers bekend terrein waar Hamilton al twee keer van pole naar finish wist te rijden zonder serieuze bedreiging.

Mercedes lijkt de vormdip nog niet te boven, bovendien lijken Red Bull en Honda grote stappen te hebben gezet. Het 'Mercedes-circuit' Paul Ricard kan nu evengoed een 'Red Bull-baan' genoemd worden.

Werk aan de winkel dus voor Mercedes.

Hamilton: "Wij moeten snelheid zien te vinden, dat is zeker. We verloren de meeste tijd op het rechte stuk. Of het aan vermogen of luchtweerstand ligt, weet ik niet. We hadden best een goed pakket, maar we moeten diep erin gaan duiken."

De één-stopper waar Hamilton op gokt pakt slecht uit; aan het einde van de race zijn de harde banden waar hij vanaf ronde twintig op rijdt teveel versleten om de achter hem aanstormende Max Verstappen - met versere mediums - af te kunnen houden.

Verstappen slaat zonder aarzelling toe

Verstappen slaat direct toe als hij zijn kans schoon ziet: De Nederlander laat er geen gras over groeien en verschalkt Hamilton bij de eerste de beste mogelijkheid die zich voordoet. Daarna is de Britste regerend wereldkampioen kansloos voor de winst.

Hamilton: "Ik weet niet echt hoe we verloren vandaag. We wisten niet hoe sterk die tweestopper zou zijn en we werden in de eerste stint verrast door de snelle bandenslijtage. Toen Max een pitstop maakte, lag hij best ver voor mij, dus ik moest wel doorrijden. Hij deed namelijk een undercut en als ik was gestopt, kwam ik weer achter hem terecht. Ik kon alleen maar hopen dat ik ervoor kon blijven."

Strategische meesterzet van Red Bull

Hamilton en Mercedes moeten opnieuw naar de strategie gaan kijken, Toto Wolff zei eerder dit weekend dat 'alles' moet worden verbeterd bij Mercedes.

WK-stand: Verstappen en Red Bull lopen verder uit

Verstappen doet goede zaken in het wereldkampioenschap Formule 1: Hij heeft nu 131 WK-punten tegenover 119 voor Hamilton.

Red Bull Racing staat nu 37 punten voor op Mercedes in de lijst voor de constructeurs.