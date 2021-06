Max Verstappen pakte gisteren op het Circuit Paul Ricard zijn vijfde pole position. De Nederlander - die sinds de tweede vrije training niet meer te stoppen was - was bijna drie tienden sneller dan de één na snelste Lewis Hamilton. Lewis Hamilton pakte een paarse eerste sector, maar Verstappen won veel tijd in de tweede en derde sector.

In de onderstaande video worden de snelste ronde van beide coureurs naast elkaar gelegd. In de eerste sector is het duidelijk te zien dat Hamilton tijd wint in de bochten, maar Verstappen wint zeeën van tijd terug op de rechte stukken.