Max Verstappen analyseert bij Sky Sports F1 zijn eigen snelle ronde waarmee hij de snelste tijd wist te rijden tijdens de kwalificatie in de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Daarmee verzekerder de Nederlandse WK-leider in de Formule 1 zich van de eerste startplek voor tijdens de race van vandaag op Paul Ricard in Le Castellette. Verstappen vertelt wat hij zoal deed tijdens die ronde om snel te zijn, in gesprek met Karun Chandhok.