Wolff hint op 'fris gezicht' voor 2022: "We hebben vooral coureurs nodig die constistent presteren"

Mercedes-baas Toto Wolff heeft gezegd dat hij 'gewoon' een grap maakte over het uitstellen tot aan de komende winter, van de beslissing of Valtteri Bottas of George Russell volgend jaar voor het Duitse team zal rijden.

De toekomst van Bottas en Russell is nog niet bekend, terwijl Mercedes beslist welk stoeltje beide coureurs voor het seizoen 2022 zal bezetten. De geruchten dat Russell Bottas zal vervangen, zijn alleen maar weer toegenomen na opnieuw een mager weekend van de Fin in Azerbeidzjan, maar Wolff zei dit weekend in Frankrijk dat het wel eens winter zou kunnen worden voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Grappenmaker

Wolff heeft Sky Italië nu echter verteld dat hij een beetje aan het grappen en grollen was en denkt dat de winter eigenlijk te laat is om een beslissing te maken. Ik was maakte gewoon een grap. We wachten niet tot december, want dat is te laat.

Op de vraag of er al op Silverstone in juli iets kon worden aangekondigd, antwoordde hij: "Te vroeg. Iets leuks voor Monza misschien, voor jou om bijvoorbeeld een leuk verhaal te hebben."

Doorslaggevende factor

Wolff zei vrijdag ook, wat zeer waarschijnlijk nog steeds het geval zal zijn, dat het zal afhangen van de prestaties welke coureur in de Mercedes-stoel in 2022 zal belanden. "Dat een fris gezicht één van de dingen is waarmee rekening moet worden gehouden? Absoluut. Maar het is niet de belangrijkste drijfveer."

"De belangrijkste drijfveer is consistente prestaties. Vooral in dit moeilijke jaar hebben we twee coureurs nodig die in staat zijn om stabiel te presteren en vooraan mee te rijden, Als de ene coureur een slecht weekend heeft of uitvalt tijdens de race, heb je de andere nodig die alsnog de punten pakt. Daarom is het altijd belangrijk dat beide coureurs net op het maximum van hun kunnen rijden."