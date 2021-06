Tsunoda bekent schuld na derde kwalificatie crash in zeven races

Yuki Tsunoda crashte gisteren voor de derde keer dit jaar tijdens zijn debuutseizoen in de kwalificatie. De Japanner heeft geprobeerd zijn auto op tijd te stoppen en uit de bandenstapels te blijven, maar vertelde dat het voelde alsof hij aan het schaatsen was, zo glad was de baan..

De AlphaTauri-coureur ging de kwalificatie in met de hoop op zijn minst Q2 te halen, maar zijn sessie was voorbij voordat die zelfs maar begon. De rode vlag werd in Q1 gezwaaid voordat iemand zelfs maar een snelle ronde had voltooid toen Tsunoda in bocht 1 spinde en achteruit tegen de vangrails crashte.

Hij slaagde erin de auto voldoende af te remmen zodat de impact op de achterkant van zijn auto niet al te ernstig was, maar het gevolg was dat hij niet meer deel kon nemen aan de kwalificatie, en dus helemaal achteraan moet starten.

Scherpe auto

Toen hij het incident in de paddock naderhand besprak, zei hij dat het circuit als ijs aanvoelde. Tsunoda: "Ik raakte de binnenste gele kerbstone te veel in bocht 1. Ik had niet verwacht dat de auto zo scherp zou insturen. Maar ja, nog steeds mijn fout. Toen ik gas gaf, geloof ik dat de achterband nog steeds op de gele kerbstone reed en ik spinde eraf. Ik probeerde zo hard mogelijk te remmen om schade te voorkomen en niet tegen de bandenstapels te knallen."

“Het voelde als schaatsen toen ik achteruit ging. De impact was vrij zacht dus de versnellingsbak is niet beschadigd, maar we moeten het zien. Ik dacht dat ik daar weg zou komen maar de wagen werkte op de één of andere manier niet."

Hopen op chaos

De crash betekent dat hij op P20 zal starten voor de race, en aangezien het moeilijk is om Paul Ricard in te halen, verwacht hij een uitdagende race. Maar hij hoopt ook op wat chaos zodat hij sneller plekken kan goedmaken: "Ik ga vanaf de achterkant starten, en het is ook best moeilijk om in te halen. Ik moet elke ronde zo hard mogelijk rijden en ik hoop dat er wat chaos komt of er iets ander speciaals gebeurt."