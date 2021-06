Eindelijk groen licht: 140.000 F1-fans welkom op Silverstone

De vele vaccinaties in Engeland hebben ervoor gezorgd dat er eindelijk groen licht is aan het einde van de corona-tunnel waarin de hele wereld bijna anderhalf jaar is gevangen. De Britse regering heeft toestemming gegeven voor 140.000 fans om op de tribunes te zitten tijdens de Britse Grand Prix op het circuit in Silverstone.

Zoals voor het eerst gemeld door The Telegraph, zal Silverstone tickets gaan verkopen, net als Wimbledon voor de tennisfinales in het weekend van 16-18 juli mogen, ondanks de Britse 'Freedom Day' - de dag waarop de resterende corona-beperkingen worden versoepeld.

Nadat ze in 2020 al miljoenen ponden waren kwijtgeraakt, waarschuwden Silverstone-functionarissen de Britse regering voor de moeilijke financiële situatie waarin ze zich zou bevinden als fans niet bij het evenement waren toegestaan. Wat heeft bijgedragen aan de beslissing om een ​​volle menigte naar binnen te laten is het feit dat de meeste fans met de auto naar het circuit reizen, zodat het openbaar vervoer niet te overbelast raakt, wat het zeer moeilijk zou maken om de maatregelen voor de 1,5 meter afstand te houden.

De andere belangrijke factor die in het voordeel van Silverstone werkt, is de enorme locatie die ze hebben om de Britse Grand Prix te organiseren. Met een oppervlakte van 550 hectare is het de grootste sportlocatie van het land.