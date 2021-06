Lewis Hamilton nadat Verstappen pole position claimt in Frankrijk: "Heel, heel zwaar weekend"

Lewis Hamilton beleeft een "Heel, heel zwaar weekend". Dat bekende de Brit nadat hij zag dat Max Verstappen hem met ruim twee tienden te snel af was tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk.

Hamilton vertelt dat het zo moeilijk was omdat hij zijn auto maar niet 'in a happy place' kon krijgen, wat betreft de afstellingen van zijn bolide.

Lewis Hamilton was heel tevreden met zijn ronde en zei nadat hij over de streep kwam tegen zijn team dat hij trots was op zijn ronde, een ronde die hij zelf omschrijft als een "waanzinnige ronde".

Lewis Hamilton bedankt aan het begin van zijn vraaggesprek met Paul di Resta het aanwezige publiek. "Het is hartverwarmend om al die Britse vlaggen hier te zien na een moeilijke periode voor ons." De Fransen op de tribunes vinden het mooi en juichen.

Hamilton komt op het juiste moment boven drijven, tot nu toe worstelde hij vooral met de afstellingen van zijn W12, vertelt hij.

Lewis Hamilton: "Het was een heel, heel zwaar weekend. Mentaal gezien, niet fysiek maar vooral was het moeilijk om de auto op een fijne plek te krijgen (goed af te stellen, red.). Je zult het bijna niet geloven hoeveel aanpassingen ik heb gemaakt sinds de eerste vrije training. We gingen maar rond en rond en uiteindelijk kwamen we met iets uit dat leek op waarmee wij zijn begonnen. Ik was over het algemeen genomen ongelukkig in de auto het hele weekend, en ik zag dat jij was gekomen met een of andere mythe. Maar ik ben blij dat ik jou het ongelijk kan bewijzen. Het zegt veel over de kwaliteiten van onze engineers waarmee wij werken."

Op welke mythe of theorie van Paul di Resta nu precies doelt, is niet helemaal helder, maar wellicht verwees Hamilton naar de woorden van di Resta tijdens de derde vrije training.

Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen en omschrijft hem als 'ontzettend snel'. "Zij kwamen met een nieuwe motor, niet een nieuwe specificatie geloof ik, maar dat doet er niet toe: zij zijn in ieder geval heel erg snel. Maar wij houden van het gevecht en het lijkt erop dat we een spannende race tegemoet gaan. Het kan wel eens gaan regenen, dus dan gaan we de regenmeesters aan het werk zien, dus ja: ik ben opgewonden."

De Britse commentatoren riepen een massaal "Wow!" riepen toen Verstappen daar zijn dominante snelste tijd noteerde.

Volgens di Resta zou de snelheid die Verstappen vanaf dat moment toonde wel eens een 'game-changer' kunnen zijn in dit wereldkampioenschap Formule 1.

Tijdens de kwalificatie werd het gat tussen Red Bull en Verstappen wat kleiner: nog altijd komt Mercedes een kwart seconde tekort op de Red Bull.

Lewis Hamilton piekt dus weer op het juiste moment, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas het hele weekend sneller was dan Hamilton. Tot de kwalificatie dus.

