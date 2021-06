Britse TV-commentatoren in koor als Max Verstappen over de streep komt: "Wow!"

De eerste slag is een daalder waard, zal Max Verstappen hebben gedacht. Op het circuit dat de Mercedes veel beter zou moeten liggen, rijdt de Red Bull-coureur een vlijmscherpe tijd, de snelste ronde die er tot op heden gereden is op Paul Ricard.

Daar wordt dit weekende de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk gereden, de Franse race vindt plaats op het High Tech Test Track dat in bezit is van de ex-vrouw van Bernie Ecclestone. Slavica Ecclestone investeerde de afgelopen jaren flink in de baan, waar dit weekend de Franse GP voor het eerst weer met publiek wordt gereden.

De temperaturen liggen zo'n 12 graden Celsius lager dan een dag eerder, wellicht weet dat Verstappen te helpen aan de snelle tijd die hij zette tijdens de derde vrije training. Met die tijd was de Red Bull zeven tienden sneller dan de Mercedes, terwijl het circuit wordt gezien als een baan die de eigenschappen van de Mercedes juist goed zouden moeten liggen.

De commentatoren van het Britse Sky Sports F1 bespreken de verrichtingen van Carlos Sainz als ineens de eerste signalen van de rond razende Verstappen zich aandienen. Commentator 'Crofty' valt ineens stil en begint ineens over de tijden die Max Verstappen in de Red Bull neerzet in de eerste sector op dat moment.

David Croft: "Ik kijk even naar Max Verstappen, hij rijdt een 27,6 in de middelste sector, dus hij gaat drie tienden sneller dan zijn teamgenoot in de middelste sector, nadat hij al twee tienden sneller was dan zijn teamgenoot in de eerste sector."

Crofty maakt in één zinnetje zijn voorgaande verhaaltje over Norris af, die dan de derde tijd noteert, en richt zich weer op de snelle ronde van Max Verstappen. De Limburger noteert dan indrukwekkende paarse tijden op Paul Ricard.

Commentatoren David Croft en Paul di Resta zitten likkebaardend op het puntje van hun stoel als Verstappen zijn ronde afmaakt.

Croft: "Wij zien de beste eerste sector, de beste overall middelste sector, hij weet heel erg goed het beste van de prestaties van zijn banden te maken en hij komt nu over de streep en het is een.. "

"Wow", roepen Paul di Resta en David Croft en op de achtergrond Narain Karthikeyan in koor als Max Verstappen zijn tijd op de klokken zet.

Croft: "Dat is met een gat van zeven tienden van seconde de snelste tijd van de sessie."

"Speciaal, heel speciaal"

Di Resta vult direct aan: "Ik wil even zeggen dat de grip daar in de laatste bocht en de snelheid die hij daar mee weet te nemen aan het einde van de ronde: dat is speciaal, heel speciaal."

Croft vult aan: "We zien hier alle tekenen dat Red Bull even iets toont waartoe zij in staat zijn en ze tonen hun spierballen hier."

Narain Karthikeyan geeft aan dat hij gisteren nog dacht dat Bottas de pole position kan veroveren. Crofty: "Ben je nu van gedachten veranderd?" De mannen kunnen er om lachen.

Gamechanger?

Di Resta is nog altijd onder de indruk en plaats de tijd van Verstappen in perpectief: "Als dit gebeurt in de kwalificatie op een circuit dat wordt gezien als een Mercedes-baas, dan is dit een game-changer voor het wereldkampioenschap."

Crofty: "Mercedes heeft altijd gedomineerd hier, was in alle trainingen in 2018 en 2019 het snelste en Bottas was het snelste in VT1, tot Verstappen sneller was in VT2. Verstappen was de snelste in VT2 en wij wisten dat er voor Verstappen nog meer in zat, want de tijd die hem vóór Valtteri Bottas zou krijgen was verwijderd gisteren.

Hij vervolgt: "Maar dit was een enorme hoeveelheid meer tijdswinst voor Verstappen ten opzichte van Bottas. Hoe zal Mercedes reageren in een weekend waarbij de bandendruk is verhoogd door Pirelli, om de integriteit van de banden zeker te stellen? En Red Bull moest haar achtervleugel aanpassen na klachten van Mercedes, maar ja staan nu wel heel erg ver voor op Mercedes. Wat heeft Mercedes om hierop te reageren?"

Het antwoord volgt deze middag tijdens de kwalificatie. GPToday houdt daarvan, zoals u van ons gewend bent, een verslag bij. Vanaf 15:00 uur zullen wij zien of Verstappen zijn huzarenstuk kan herhalen en wat het antwoord gaat zijn dat Mercedes erop heeft.