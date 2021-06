Red Bull Racing past achtervleugel aan voor Grand Prix van Frankrijk

Red Bull Racing heeft haar achtervleugel aangepast voor de Grand Prix van Frankrijk. Het team kreeg eerder veel kritiek vanwege de bewegende achtervleugel, al zijn daar de meningen over verdeeld. Aan de bewegende delen hebben ze niets aan veranderd, wel aan het ontwerp.

Het team blijft dus rijden met een bewegende achtervleugel, maar wel is het ontwerp aangepast van de vleugel van Max Verstappen en Sergio Perez. De twee coureurs kwamen om en om tijdens FP1 al eens buiten met de nieuwe vleugel, maar tijdens FP2 reed Max Verstappen er mee.

De kleine buiging en ophoging in de vleugel zal veel effect hebben op de downforce. De wind zal nu licht op de bovenkant drukken, hierdoor plakt de achterkant van de auto beter op het circuit in Frankrijk.

Niet alleen de vleugel is aangepast, ook de zijkanten van de vleugel zijn aangepast. Het team uit Milton Keynes heeft ervoor gekozen om de zijkanten dicht te maken. Verstappen zal dus kiezen voor de nieuwe vleugel, of Perez dit ook zal doen is nog onduidelijk. Waarschijnlijk gaat de Mexicaan wel voor het nieuwe pakket, omdat dit bij Verstappen goed werkte.