Max Verstappen snelste in Frankrijk, constateert veel verbeteringen aan RB16B

Max Verstappen ziet dat er veel is verbeterd aan zijn bolide. Zo heeft hij bijvoorbeeld een nieuwe Honda-aandrijving achterin zijn Red Bull. Vrijdagmiddag was hij dan ook sneller dan de beide Mercedessen. Verstappen blijft echter realistisch en waakzaam: "Het wordt niet makkelijk."

Na wat strubbelingen tijdens de eerste vrije training gaf Max Verstappen vrij gedetailleerde feedback via de teamradio waarin te horen viel wat hij graag verbeterd wilde zien, met name aan de voorkant van zijn bolide. Op vrijdagmiddag noteert Verstappen de snelste tijd.

Verstappen: "Ik denk dat we vandaag veel verbeterd hebben, ook gedurende de sessies. Tijdens de eerste vrije training was ik niet blij, aan het begin van de tweede vrije training was het ook nog niet geweldig"

Tijdens die eerste training gaf Verstappen vrij gedetailleerde feedback richting zijn team. Hij voelde teveel bewegen tijdens het insturen en hij voor zijn gevoel was het nog niet wat het moest zijn. Hij gaf duidelijk gerichte opmerkingen naar zijn team, waarna zijn monteurs kennelijk exact wisten wat hij bedoelde en waar er gesleuteld diende te worden.

Tijdens de tweede training lijkt de Red Bull al een stuk stabieler te rijden.

Verstappen vertelt op Sky Sports F1: "Tegen het tweede deel van de tweede vrije training voelde de auto goed en kon ik de sectoren aaneenrijgen."

Verstappen had last van dezelfde omstandigheden als zijn opponenten, vertelt hij.

Verstappen: "Dit is een moeilijk circuit. Er staat heel erg veel wind en dat merk je ook omdat het circuit open ligt. De ene ronde voelt het goed, de volgende ronde weer niet.

De hoge temperaturen in Zuid-Frankrijk maken het weekend ook wat lastiger, zo zei Christian Horner, de bekende Red Bull-teambaas, eveneens in gesprek met Sky Sports F1

"Ik denk dat het lastiger is om de boel op de juste temperatuur te krijgen en te houden."

Horner vulde aan dat hij ziet dat Verstappen beter met de auto uit de voeten lijkt te kunnen en Verstappen is volgens Horner dan ook blijer in de auto.

Dat viel ook te horen tijdens de tweede training, nadat bij zijn snelle ronde had gereden op de zachte band, klonk hij trots en vrolijk: "Niet zo slecht, toch?"

Horner, die op dat moment sprak met de verslaggevers van Sky Sports F1 zei dat het goed was om Verstappen optimistisch te horen daar, maar hij benadrukte dat er vooral ook rekening moest worden gehouden met de bijzonder kleine marges die er zijn. Zo kwam Bottas 0,008 van een seconde tekort op de snelle Limburger.

Het wordt geen makkelijke race

"Het is moeilijk om te zeggen of we heel het weekend competitief zullen zijn, maar vandaag ging het goed. De longruns oogden ook oké, maar ik verwacht wel weer dat het heel erg spannend gaat worden tussen ons en Mercedes. Er staat ons geen makkelijk weekend te wachten."