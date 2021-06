Lewis Hamilton: "Max reed toen niet meer, dus het kwam niet door de druk van Max"

Lewis Hamilton zegt dat het ook niet de druk van Max Verstappen was, die ertoe leidde dat Hamilton doorschoot in de eerste bocht van Bakoe.

Hamilton legde donderdag uit dat hij het omzetten van de 'magische knop' die de rembalans maximaal op de voorwielen zet, niet telt als een fout.

Als hem wordt gevraagd of of het dan misschien de druk was van Max Verstappen waardoor hij niet scherp was in Bakoe, zegt Hamilton dat ook dat niet de oorzaak was van de fout, die hij zichzelf niet aanrekent.

Hamilton: "Kijk, Max was op dat moment niet meer in de race, dus het was sowieso niet de druk van Max."

Hamilton erkende dat het lastige races waren in Monaco en Bakoe. Daar scoorde de Britse zevenvoudig wereldkampioen slechts enkele punten. Max Verstappen en Red Bull Racing wisten - zelfs na de klapper van de Pirellli-band van Verstappen - het daarna nog maximaal aantal te behalen punten veilig te stellen. Sergio Perez wist namelijk te winnen, terwijl Valtteri Bottas buiten de punten over de streep kwam.

Hamilton zegt: "De laatste twee races waren zeker heel erg zwaar voor ons als geheel, als team. Je moet het onaangename met aangename verenigen en dat was absoluut een uitdaging, maar wij hebben er veel van geleerd."

'Vooruit kijken'

In Monaco scoorde Hamilton slechts een aantal punten met zijn zevende plaats, plus een punt voor de snelste raceronde. Na afloop verscheen hij nog vol van emotie voor de camera's. De Britse coureur snauwde na afloop van de Grand Prix van Monaco dat vooral het team veel te leren zou hebben, niet hij zelf.

Hamilton kijkt dan ook liever vooruit.

Hamilton: "Maar ik kijk er zeker naar uit om de baan weer op te gaan. Wij zullen hier waarschijnlijk minder geraakt worden wat betreft de temperatuur van de banden bijvoorbeeld."

Mooie herinneringen in het verleden

De resultaten uit het verleden bieden in ieder geval een fraai perspectief voor Hamilton en Mercedes in Frankrijk: Hij wist de races in 2018 en 2019 allebei vanaf pole te winnen.

Hamilton blikt in dit geval graag even terug op dat verleden."Het is altijd goed voor ons gewest hier maar ik houd rekening met een moeilijk weekend, uiteraard. Het is duidelijk dat Red Bull liet zien dat zij serieuze snelheid hebben in de vorige races, en dat ze dat ook wel hebben op de meer traditionele circuits zoals in Barcelona"

In Barcelona kon Max Verstappen Lewis Hamilton uiteindelijk niet bijhouden, Verstappen werd tweede achter de Mercedes van Lewis Hamilton.