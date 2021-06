'Toto Wolff heeft het management van George Russell, Toto zelf dus, ingelicht dat Russell het stoeltje overneemt van Valtteri Bottas'

Volgens Sky Italia en F1 Insider wijst hun informatie op een snelle bekendmaking dat George Russell Valtteri Bottas zal vervangen bij Mercedes in 2022. De media zeggen dat hun informatie duidelijk maakt dat een officiële aankondiging niet lang meer zal duren.

Vorig jaar wist Russell de Sakhir Grand Prix in Bahrein bijna te winnen als invaller voor Lewis Hamilton die vanwege corona een race moest overslaan. Sinds die sterke invalbeurt van Russell bij Mercedes is de geruchtenstroom onophoudelijk geweest en vandaag neemt de berichtgeving daarover nieuwe vormen aan.

Valtteri Bottas zette begin mei deze bijzondere tweet online: hij zocht een koper voor zijn blauwe Mercedes.

Hello. I’m selling my car in Finland.



If you are interested you can bid here: https://t.co/2wThzeeKLf



Will hand you the car personally and we can have some fun with go-karts in Lahti, Finland @ Valtteri Bottas Racepark! pic.twitter.com/EHOMKhvj6S — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) May 11, 2021

Sebastian Vettel verkocht vorig jaar eveneens de Ferrari's die hij in zijn eigen garage had staan, nadat bekend werd dat het rode team voor Carlos Sainz koos. Vettel deed alle Ferrari's uit zijn collectie de deur uit.

De definitieve aanstelling van Russell bij Mercedes is niet ver weg meer, stelt de Duitse site F1 Insider. Toto Wolff zou inmiddels hoogstpersoonlijk het management van Russell hebben ingelicht dat de jonge coureur zich er klaar voor moet maken. Laat Toto Wolff nu juist net zélf de manager zijn van Russell. Wellicht is het een grappig bedoelde manier om de juichende Britse pers wat in te dammen, of wellicht is het een spontane wijze om aan de kaak te stellen dat Toto Wolff zo'n beetje aan elke gesprekstafel belangrijk is en soms zelfs met verschillende petten op verschillende belangen vertegenwoordigt. Zo is hij Manager van Russell en tegelijkertijd Mercedes-teambaas, terwijl hij ook als mede-eigenaar van Mercedes een grote inbreng heeft.

In de schaduw van Hamilton

Of de laatste berichten nu wel of niet serieus zijn of niet: duidelijk is dat het huidige seizoen alles behalve soepeltjes verloopt voor de Finse Bottas. Het zit hem niet mee dit seizoen: pech overviel hem, hij werd notabene door Russell van de baan gereden in Imola. Als de Fin wel aan de streep kwam, was het eerder beschamend slecht dan imponerend.

Bottas is het vaak nét niet, en staat in de schaduw van zijn snellere teamgenoot Lewis Hamilton. Tot nu toe was 2021 niet het jaar van zijn doorbraak, als die ooit nog komt.

De Duitse website schrijft "Informatie van F1-Insider.com valt samen met die van Sky Italia. Daaruit blijkt dat de Mercedes junior George Russell de Fin Valtteri Bottas in 2022 zal vervangen."

'Logisch'

Helmut Marko gelooft dat het voor Mercedes "logisch" is om zo'n rijderswissel te doen.

"Het zou de logische stap zijn. Je stelt dat niet langer uit. Anders heeft de financiering ook geen zin meer. Zelfs als Hamilton er niet blij mee zal zijn."

Dienende rol

Het is vaak gezegd dat Lewis Hamilton niet zo zou zitten te wachten op een rijder die het hem wel eens lastiger zou kunnen maken dan Bottas tot nu toe. George Russell zou minder snel bereid zijn om in dienst te gaan rijden van Hamilton, is de aanname. Wat dat betreft was Bottas de ideale coureur naast Hamilton, zolang hij maar een dienende rol vervult.

Tijdens de Spaanse Grand Prix toonde Bottas voor het eerst dat hij niet langer zomaar aan de kant gaat voor Lewis Hamilton. De voorgaande jaren was de Fin braaf en gehoorzaam in dienst van het team en ter ondersteuning van Hamilton. In Barcelona liet hij zich pas na een aantal bochten alsnog inhalen door Hamilton.

"Gat van de deur"

Als Bottas inderdaad wordt verteld waar het gat van de deur is, dan lijken zijn kansen voor volgend seizoen niet al te groot binnen de Formule 1. Veel coureurs hebben meerderjarig durende contracten op zak.

Volgens Helmut Marko is het dan ook wel te verwachten dat Bottas weer terug bij af gaat zijn: Williams zou dan de enige optie voor Bottas kunnen zijn: het team waar hij zijn carrière ook begon.

'Geen plek voor Bottas'

Marko vertelt: "Hij hoeft ons in ieder geval niet te bellen; wij hebben geen plek. Ik kan mij eigenlijk alleen maar voorstellen dat Williams zijn enige optie zal zijn."

Bottas zei eerder deze week nog dat hij hoopte na de triple-header - die komend weekend begint in Frankrijk - de contractbesprekingen met Mercedes te kunnen beginnen. Wellicht gaan die gesprekken er nooit komen.