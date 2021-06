Max Verstappen wil wel voor altijd bij Red Bull Racing blijven racen in de Formule 1

Max Verstappen wil voor altijd bij Red Bull Racing blijven. "Dat is het plan", zegt Verstappen als Sky Italia hem vraagt of hij voor altijd bij Red Bull Racing wil blijven.

"Ik geniet er echt van om onderdeel te zijn van dit team. Dat geldt ook voor iedereen in het team, je hebt gewoon een goede relatie met iedereen in het team, wij zijn allemaal heel gemotiveerd en gedreven om succes te behalen en natuurlijk willen wij winnen."

"Ik hoop dat wij dit voor een hele lange tijd kunnen doen."

Verstappen zou alleen een eventuele overstap overwegen "als de kans goed is en als het een snelle auto is. Het moet wel ergens op slaan, maar op dit moment ben ik daar niet echt voor geïnteresseerd. De focus is op de Formule 1. Ik zou natuurlijk ook lange afstandsraces willen doen, maar zoiets zie ik als een projectje ernaast, het is niet mijn grootste doel."

Gelukkig

Verstappen vertelt nog altijd erg gelukkig te zijn bij het team van de energiedrankjes fabrikant uit Oostenrijk.

Verstappen: "Momenteel ben ik heel erg gelukkig waar ik ben, en dat is natuurlijk bij Red Bull.

Geleerd van eerdere fouten

De Italiaanse TV-zender wil graag weten van Verstappen wat er dan precies veranderd is bij Red Bull in 2021 waardoor hij nu wél voluit voor de wereldtitel kan strijden waarbij hij de uitdaging aan kan gaan om Mercedes en Lewis Hamilton te verslaan voor de titel.

Verstappen antwoordt: "Ik denk dat wij veel hebben geleerd van de fouten die wij vorig jaar maakten. Wij dachten toen een hele snelle auto te hebben, maar de auto was in het begin van het jaar niet zo snel. En uiteraard waren wij beperkt in mogelijkheden, wij konden niet echt dingen aan de auto direct veranderen."

Het is nooit goed genoeg

Verstappen vult aan: "Ik denk ook dat wij het voor elkaar hebben gekregen om behoorlijk veel van die zaken aan te passen dit jaar. Je kunt dan ook duidelijk zien dat wij een stap vooruit hebben gezet, en dat is goed, maar toch wil je het altijd weer beter doen. Het is nooit goed genoeg."

Verstappen gaat verder voor de Italiaanse TV-camera: "Wij zullen er hard aan blijven werken om het beter te maken", besluit de snelle Limburgse aanvoerder van de tussenstand in het wereldkampioenschap Formule 1.

Het verschil met Lewis Hamilton is slechts vier punten in de voorlopige WK-rangorde. Red Bull Racing staat 26 WK-punten vóór op het team van Mercedes in het constructeurskampioenschap.