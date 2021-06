Max Verstappen-koorts groeit groot, groter, grootst: óók in Groningen

Traditioneel kloppende harten van de Limburgers net ietsje sneller bij het zien van verrichtingen Max en vroeger Jos Verstappen. Ook in de rest van het land lijkt de Verstappen-koorts langzaam maar zeker voelbaar te worden vanwege het zinderende F1-seizoen 2021. Ook in Groningen groeit de liefde voor Max Verstappen, zo toont RTV Noord. Deze Noorderling is wel heel erg verguld met met de snelle Limburger Verstappen. Sinds Verstappen's overwinning in de Grand Prix van Monaco is de Nederlandse sportheld leider van het wereldkampioenschap Formule 1. Zie de reportage van RTV Noord.