Statistiek: Is Formule 2 de ideale kweekvijver voor de F1?

De Formule 2 speelt sinds 2017 een belangrijke rol in de doorstroming van jonge coureurs naar de Formule 1. De opstapklasse organiseerde in Bakoe haar 100ste F2-race. Een goed moment om het nut van de Formule 2 in kaart te brengen.

F1-teambazen nemen F2 serieus

Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Nyck de Vries (2019) en Mick Schumacher (2020) werden kampioen in de Formule 2. Op De Vries na, zijn allen actief in de Formule 1.

Dat een titel niet altijd nodig is om te promoveren naar de koningsklasse bewezen Lando Norris, Alexander Albon, Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin met hun overstap naar de koningsklasse. Bij Mazepin moet wel een kanttekening geplaatst worden. De Rus is niet alleen op basis van zijn prestaties de F1 binnen gekomen, maar ook vanwege de centjes van zijn steenrijke vader.

In bovenstaand lijstje mist alleen nog de naam van Jack Aitken. De Brit heeft één Grand Prix achter zijn naam. Aitken mocht invallen bij Williams tijdens de GP van Sakhir in 2020. Hij verving daar George Russell, die op zijn beurt Lewis Hamilton verving bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen kon niet racen vanwege corona.

Deze acht rijders scoorden samen in de hoogste autosportklasse 845 punten, 17 podia, 8 poles en 2 zeges. Het grootste aandeel komt van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hoewel Russell en Norris op papier minder presteerden vanwege minder materiaal, staat hun talent niet ter discussie.

Een moordende en sterke competitie

In de 100 verreden races, waren er 31 verschillende winnaars. Daarmee is de F2 een van de meeste competitieve openwielkampioenschappen ter wereld.

De zeven zeges van Russell en Leclerc in één seizoen is dan ook extra knap. Hiermee lieten beide jongelingen zien over veel talent te beschikken.



De Vries en Artem Markelov behaalden in totaal acht overwinningen, maar verzamelden die over meerdere seizoenen.



Juri Vips is de 31ste coureur die op de hoogste trede van het podium stond. Dat gebeurde tijdens de jubileumrace in Bakoe.

Hieronder nog meer feitjes en weetjes na 100 verreden F2-races:



- 72 rijders hebben gereden in de F2

- 60 rijders scoorden punten

- 41 rijders scoorden minimaal een podium

- 18 rijders scoorden minimaal een poleposition

- 29 verschillende nationaliteiten waren vertegenwoordigd

- De F2 reisde af naar 15 verschillende locaties

- Leclerc heeft de meeste poles met acht, voor de Vries met zeven en Callum Ilott met zes

- Russell scoorde de meeste punten met 287, voor Leclerc met 282 en De Vries met 266

- De Vries en Markelov wonnen het meest met acht zeges, Leclerc en Russell volgen met zeven



Dat veel rijders punten en podia scoorden heeft te maken met de reverse-grid-regel bij beide sprintraces. Dit zorgt ervoor dat meer coureurs de kans krijgen op punten en een topdrieklassering. Bij de hoofdrace wordt niet gesleuteld aan de startvolgorde.