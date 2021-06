Sergio Perez vond het hartverwarmend om Max Verstappen onder podium te zien

Sergio Perez vond het hartverwarmend om te zien dat Max Verstappen hem eer kwam betonen door zich bij het team te voegen en te applaudisseren terwijl de Mexicaan de grootste beker omhoog mocht houden na het winnen van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.

“Wat Verstappen in Bakoe deed, was geweldig om te zien. Hij verdiende die overwinning en reed een geweldige wedstrijd. Het was vooral een ongelukkige wedstrijd voor hem, het had zijn overwinning moeten zijn.”

Voorafgaand aan het seizoen zei Perez dat hij vijf Grands Prix nodig heeft om te wennen aan zijn nieuwe team en auto, de zesde race van 2021 wist hij op zijn naam te schrijven nadat Max Verstappen vier ronden voor het einde uitviel vanwege een klapband. Perez zegt dat hij bij Red Bull in een warm bad terecht kwam. Van de man wiens stoeltje hij over nam bij Red Bull Racing, de Thaise Alexander Albon, ontving hij notabene direct na zijn overwinning felicitaties.

“Hij werkt zó hard in de simulator. Je zou van hem daarnaast niet verwachten dat hij zo open zou zijn naar mij toe. Hij heeft mij in het begin ontzettend geholpen door uit te leggen welke problemen hij had met het materiaal en hoe alles precies werkt. Het was heel mooi om dat van hem te horen en met hem samen te werken vanaf dag één. Alle mensen samen hebben mogelijk gemaakt dat we staan waar we nu staan", zo vertelt Perez.