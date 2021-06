Helmut Marko: "Sebastian Vettel is nu nummer 1 in het team van pappa Stroll"

Sebastian Vettel heeft de 'nummer 1' status veroverd binnen Aston Martin, het team van Canadese modemagnaat en miljardair Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll.

Dat meent Dr. Helmut Marko. Het doet hem goed te zien dat het talent van Vettel, door Marko naar de Formule 1 gehaald, nu tot zijn recht komt bij Aston Martin. Vettel scoorde in Bakoe een klinkende podiumplaats door tweede te finishen achter Sergio Perez in Azerbeidzjan.

Als hoofd van het ontwikkelingsprogramma voor coureurs haalde Marko de nu 33-jarige Vettel naar de Formule 1. Hij werd vier keer wereldkampioen Formule 1 bij Red Bull Racing voordat Vettel naar Ferrari vertrok. Zijn grote droom om bij Ferrari te rijden bleek in de realiteit een moeilijke weg die in 2020 eindigde in een martelgang voor Sebastian Vettel: het team had voordat er een meter gereden was in 2020 bekend gemaakt dat het na het seizoen verder zou gaan met Charles Leclerc en Carlos Sainz als coureurs.

Terwijl Fernando Alonso en Daniel Ricciardo het dit jaar het moeilijk lijken te hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe teams Alpine en McLaren, worstelde Vettel ook in het begin van het huidige seizoen. Vettel worstelde en kwam boven: volgens Marko heeft hij nu de absolute nummer 1 status binnen het team van Aston Martin te pakken nadat het teampersoneel hem definitief in hun harten sloot toen Vettel met het mes tussen de tanden naar de tweede plaats stormde in Bakoe. In Monaco al begon Vettel weer wat van zijn oude snelle vorm terug te vinden.

In Marko's woorden, het was "de Vettel zoals we hem kennen" zoals hij op het Baku-podium stond.

Marko: "Het was geweldig om hem op het podium te zien, maar vooral ook om te zien hoe hij inhaalde. De gevechten met Gasly, zijn eerste ronde."

"Ik ben erg blij dat hij deze ommekeer in relatief korte tijd heeft weten te bereiken. Ik hoop dat dat voor hem ook op andere circuits het geval gaat zijn", zegt Marko tegen Auto Motor und Sport.

Het is bekend dat, vanwege de hevige strijd in het huidige Formule 1 kampioenschap van Red Bull versus Mercedes, Marko geen grote vrienden is met Toto Wollf, de Mercedes-familie en in het verlengde daarvan ook Aston Martin dat in handen is van Lawrence Stroll. Daarom kon Marko het dan ook niet laten om met een dikke knipoog te zeggen:

"Vettel is nummer 1 bij het Stroll-team, wat pappa waarschijnlijk niet zo leuk zal vinden."