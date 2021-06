Eddie Irvine: "Max Verstappen nu snelste coureur, Lewis Hamilton nog altijd top"

Max Verstappen staat op eenzame hoogte ​en is zonder twijfel "de snelste coureur" op de grid van 2021. Dat meent Eddie Irvine. Maar tegelijkertijd zegt hij dat Lewis Hamilton waarschijnlijk nog altijd de beste coureur is.

De voormalig coureur van ondermeer Ferrari en Jaguar zegt dat de Nederlandse Red Bull-coureur (leider in het wereldkampioenschap) Irvine doet denken aan zijn tijd bij Ferrari toen hij werd gekoppeld aan de grote Michael Schumacher.

"Verstappen is absoluut de snelste coureur die er is op dit moment", zegt de 55-jarige tegen Betway.

"Hamilton waarschijnlijk nog top-coureur"

Irvine: "Maar je moet zeggen dat Lewis Hamilton waarschijnlijk nog steeds top-coureur is. Het was fantastisch om te zien hoe die twee jongens het deden."

Irvine was in het verleden kritisch over het grillige en agressieve rijgedrag van Verstappen, maar hij zegt nu dat de 23-jarige Verstappen "zeker zijn zaakjes op orde krijgt."

Irvine gaat verder: "Hij is altijd supersnel geweest en je kunt zien dat hij verreweg de meest dominante teamleider op de grid is. Hij heeft veel, veel verschillende tweede coureurs in het team gehad en geen van hen kwam in de buurt van hem."

"Schumacher-effect"

Irvine kan zich wel identificeren met de tweede coureur naast Verstappen. "Het lijkt een beetje op het Michael Schumacher-effect. Hoewel Lewis regelmatig werd verslagen door zijn teamgenoten in de kwalificatie, moeten je zeggen dat Verstappen waarschijnlijk het ultieme talent is, hoewel Lewis een volmaakte professional is die heel weinig zwakke plekken heeft."

Zowel Valtteri Bottas als Sergio Perez staan ​​dit jaar extra in de schijnwerpers, aangezien ze een cruciale rol spelen naast de topcoureurs van Mercedes en Red Bull Racing.

Eddie Irvine was tussen 1996 en 1999 de teamgenoot van Michael Schumacher bij Ferrari en kent het gevoel 'tweede coureur' te zijn maar al te goed.

Over Perez en Bottas zegt Irvine: "Zij moeten gewoon hun best doen, meer is het niet. Bottas heeft Hamilton eerder verslagen, de laatste tijd lukt hem dat was minder. Perez is nieuw bij Red Bull naast Verstappen, maar Verstappen heeft laten zien dat het spel al uit is."

Irvine vervolgt: "Zij zijn allebei de facto nummer 2, maar ik denk niet dat dat tegen twee jongens als Hamilton en Verstappen een groot minpunt is."

"Ik denk niet dat iemand in de Formule 1 het tegen die twee jongens (Hamilton en Verstappen, red.) zou kunnen opnemen en ze regelmatig zou kunnen verslaan", aldus Irvine.

Hamilton wordt ouder

Irvine denkt dat de leeftijd van Lewis Hamilton hem wel eens parten kan spelen. Irvine: "Ik denk dat Hamilton nu ouder wordt en zijn snelheid niet meer zo goed is als vroeger. Hij is echter nog altijd, zoals ik al zei, een volmaakt professional."

Irvine als laatste nog een hersenspinsel als hij zegt: "Mensen weten dat iedereen die tegen Verstappen ingaat, verslagen wordt op pure snelheid."