Lewis Hamilton probeert het positieve uit slechte races te destilleren

Lewis Hamilton zegt tegen Autosport.com dat hij bijzonder moeilijke weken achter de rug heeft. Toch valt er nog een aantal positieve zaken mee te nemen uit de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe, waar hij puntloos als vijftiende over de streep kwam. In Monaco twee weken eerder kon Hamilton ook weinig imponeren: hij finishte daar als zevende en scoorde een WK-punt voor de snelste raceronde.

Het ging mis vanwege een ’vingerprobleem’ bij de herstart, waardoor Hamilton onbewust de rembalans van de auto naar voren had gezet.

Hamilton: “Ik denk dat het twee ongelofelijk moeilijke weken zijn geweest, of twee races. En ik denk dat vandaag (GP van Bakoe, red.) een absoluut pijnlijke ervaring is. Ik denk dat wij echt ons strookje pech hebben getrokken, maar Verstappen had ook pech, en dit soort dingen gebeuren nu eenmaal.”

“Dus natuurlijk: sorry richting het gehele team en wij zullen ons herpakken en sterker terug komen. Toch denk ik dat er veel positieve zaken zijn die wij van dit weekend kunnen meenemen daar waar het gaat om hoe wij terug kwamen van waar wij waren en wij komen sterker terug.”

Volgens Hamilton is de Mercedes de langzamere auto in vergelijking met de Red Bull van zijn titelrivaal Max Verstappen. “Ik denk dat wij duidelijk kunnen constateren dat Red Bull het snelste is momenteel. Het was heel, heel moeilijk om hen bij te houden. En om er dan toch bij te zitten en in die positie te komen, is echt een geweldige ervaring.”

Over zijn fout, die volgens de technisch directeur van Mercedes de schuld van het team als geheel zou moeten zijn, zegt Hamilton: “Het is echt een vernederende ervaring om nu met niets als resultaat weg te gaan na al het harde werk, maar dit gebeurt nu eenmaal.”

Op de vraag van Autosport of Hamilton bezorgd was dat Sergio Perez als winnaar punten wegsnoept in Hamilton’s strijd met Verstappen, zegt Lewis Hamilton: “Ik bedoel: hun auto is ongekend snel, dus ik denk zonder twijfel dat zij het allebei heel erg lastig gaan maken.”

“Dat was ook wel wat wij verwachtten aan het begin van het jaar. Dus wij moeten zorgen dat wij problemen vermijden.”

Hamilton zegt bovendien nog dat zijn onvermogen om punten te scoren in Azerbeidzjan niet minder frustrerend is nu Verstappen ook geen punten scoorde na diens klapband, vier ronden voor het einde van de race.

Hamilton: “Dat is niet relevant, het maakt voor mij geen verschil uit om eerlijk te zijn. Het is gewoon best lastig want ik verloor een vriend (Mansour Oijeh, red.) deze ochtend en dus heb ik allerlei gemengde gevoelens. Maar wij leven om weer opnieuw het gevecht aan te gaan.”