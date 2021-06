Helmut Marko: "Wij passen ontwikkeling RB16B aan na wegvallen GP van Singapore"

Red Bull adviseur Dr. Helmut Marko zegt tegen Auto, Mortor und Sport dat Red Bull de ontwikkeling van de huidige RB16B aanpast aan de laatste ontwikkelingen, in dit geval het wegvallen van de Grand Prix van Singapore.

Nu Singapore als gevolg van de voorslepende corona-pandemie alsnog van de kalender valt, past Red Bull de strategie aan, vertelt Marko. Hij baalt er wel van, aangezien Singapore een baan is die de Red Bull goed lijkt te liggen. Marko: "Singapore zou natuurlijk een circuit zijn geweest dat ons erg goed zou hebben gepast. Maar zo is het nu eenmaal."

Marko: "Wij zijn snel. Singapore valt weg. Dat betekent dat wij een zeer cruciale stap aanpassen in de ontwikkeling van de auto. Singapore vraagt iets heel anders dan de rest, het is gewoon een langzame baan vergelijkbaar met de baan in Hongarije, Boedapest. Godzijdank kwam de annulering zo vroeg dat we onze ontwikkeling daarop kunnen aanpassen in onze planning."

Marko vertelt ook dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van de Honda-motoren. Honda probeert de stabiliteit verder te borgen en meer performance uit de krachtbron te halen, vertelt Marko.

Marko: "We proberen de eerste motor zo lang mogelijk te laten draaien. Nu Red Bull Racing geen tekenen van verslapping of daling van het aantal pk's heeft laten zien, zullen we dat zo houden. De schade aan Gasly's motor en het verlies van prestaties wordt onderzocht in Sakura. Mocht er iets zijn dat ook van invloed is op de motoren in de Red Bull van Verstappen en Perez, dan zou dat een nieuw inzicht zijn en kan dat verdere plannen beïnvloeden."

Volgens Marko blijkt uit de eerste zes races dat Red Bull over het algemeen de snelste auto heeft. In Bakoe leek Red Bull Racing zelfs onderweg naar een dominante 1-2, totdat Verstappen uitviel met pech: zijn linker achterband explodeerde met nog vier ronden te gaan.

"Max had veel sneller kunnen gaan"

Helmut Marko zag naar zijn plezier Sergio Perez winnen in Bakoe: "We hadden het met gemak onder controle, zou ik zeggen. Max had veel sneller kunnen gaan. We hadden de snelste auto in Bakoe en Monaco. En op andere banen ook trouwens. We waren misschien niet zo goed in Barcelona, maar dat kwam vooral door bandenslijtage. Wij hebben over het algemeen het snellere pakket. En wij praten niet zo veel over fouten en dergelijke. Wij begaan ze trouwens ook nauwelijks."

Marko kijkt alvast vooruit naar de Grand Prix van Frankrijk die over anderhalve week wordt verreden op het High Tech Test Track van Paul Ricard.

Helmut Marko: "Frankrijk is weer een a-typische baan met een oppervlak dat nergens anders bestaat en met speciale bochten-reeksen. Wij gaan erheen met de instelling dat we overal de snelste moeten zijn."