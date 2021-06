Michael Masi wijst kritiek van Rosberg om "behoorlijk enge" ingang pitstraat Bakoe van de hand

Race directeur Michael Masi laat het er niet bij zitten dat Nico Rosberg zei dat het ontwerp van het Formule 1-circuit van Azerbeidzjan in Bakoe een gevaarlijke ontwerpfout in zich heeft.

Nog voordat Lance Stroll en Max Verstappen crashten op het lange rechte stuk in Bakoe, liet de wereldkampioen van 2016 weten dat hij peentje zweet als hij de bolides over de baan ziet razen in Bakoe.

"Het is behoorlijk eng", zo liet de wereldkampioen van 2016 weten. Nadat hij het kampioenschap binnen wist te hengelen met Mercedes durfde Rosberg het niet aan om in 2017 zijn wereldtitel te verdedigen en ging hij met pensioen.

Hij vervolgt: "Je komt op dat punt met 350 kilometer per uur aan en dan is daar aan de linkerkant de ingang van de pits. Als je daar verkeerd uitkomt en je gaat met 350 kilometer per uur, dan is dat je einde. Dan is er niets meer van je over", zo zei de Duitse zoon van Keke Rosberg.

De belangrijkste official van de FIA, Michael Masi, wijst de suggestie van Rosberg dat dit de gevaarlijkste pit-ingang zou zijn van de hand.

Volgens Rosberg is het "belachelijk fout" dat dit gedeelte van de baan sinds 2017 op de kalender staat, terwijl coureurs "moeten doen alsof het niet bestaat".

"Daar ben ik het niet mee eens", reageert Masi in gesprek met verslaggevers. "De ingang van de pitstraat en het hele circuit zijn door de FIA gewaardeerd als een klasse 1-circuit. Het voldoet aan alle vereisten van de reglementen van de FIA qua veiligheid", zo voegde Masi toe zonder gedetailleerd in te gaan op de suggestie van Rosberg dat het op dat punt wel eens heel verkeerd kon aflopen.