Verstappen: "Perez is een geweldige teamgenoot en leuke kerel"

Ondanks het verlies van een zekere 1-2 tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waren Red Bull en Max Verstappen verheugd over Sergio Perez, die zijn eerste overwinning voor het team behaalde in pas zijn zesde race voor het Oostenrijkse team.

Aanvallen en verdedigen

Op een gekke zondag in Bakoe liet de Mexicaanse veteraan zien waarom de keuze voor zijn diensten, precies was wat Red Bull nodig had om hun niveau te verbeteren van de eenmansshow van Max Verstappen naar een echte tweekoppige aanval op Mercedes.

Behalve Verstappen was de laatste keer dat een andere Red Bull-coureur een race won de overwinning van Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van Monaco in 2018.

De overwinning was een bonus, en belangrijker nog voor Red Bull, was hoe Perez de wedstrijd op de dag wist te winnen. Het grootste deel van de race was hij de perfecte buffer voor Verstappen. De auto met nummer 11 was de buffer die de aanvallen van Lewis Hamilton tijdens de race afweerde. En een solide verdediging was het ook.

Max blij met Sergio

De Nederlandse coureur zei over de eerste overwinning van Perez voor Red Bull: “Natuurlijk ben ik gefrustreerd van mijn kant om niet te winnen, maar ik was erg blij om Checo op het hoogste podium. Hij deed alles wat we van hem hadden verwacht."

"Hij had een geweldige start en daarna wisten we allebei tijdens de pitstops Lewis in te halen. Ik hoorde dat hij het grootste deel van de race moest verdedigen, dus als ik niet kon winnen, ben ik blij dat hij dat kon. Hij is een geweldige kerel en een geweldige teamgenoot, dus het was goed om hem te zien lachen op het podium en zijn eerste overwinning voor Red Bull te behalen", voegde Verstappen eraan toe.