Verstappen wil dat Red Bull geen domme dingen doet: "Auto door blijven ontwikkelen"

Max Verstappen heeft er bij zijn team nogmaals op aangedrongen om zich volledig te blijven inzetten voor de ontwikkeling van zijn dominante Red Bull RB16B. Hoewel een groot deel van het veld nu bijna volledig is gericht op het ontwerpen van hun auto's voor de geheel nieuwe 2022-regels, houdt Verstappen vol dat Red Bull zich niet dezelfde luxe kan veroorloven.

De Nederlander zei in Bakoe: "Als we Mercedes willen verslaan, kunnen we niet nu opgeven. We moeten nieuwe onderdelen aan de auto blijven toevoegen."

Red Bull leidt ook het constructeurskampioenschap met een voorsprong van 26 punten, zij het met maar liefst 17 races te gaan.

"Zolang de kans op de wereldtitel zo groot is, moeten we helder blijven", hield Verstappen vol. Het zou dom zijn om nu iets weg te gooien om naar volgend jaar te kijken. Waar is de garantie dat we volgend jaar gaan winnen als we ons nu volledig op de nieuwe auto concentreren?"

Goede auto 2022

De 23-jarige Verstappen steunt Red Bull om de focus op de 2021-auto te houden en tegelijkertijd toe te werken naar 2022. "Ik heb zoveel vertrouwen in onze engineers. Ze kunnen ook een goede auto maken voor 2022, zelfs als ze minder tijd hebben."