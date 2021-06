Horner voelt mee met Verstappen: "Hartverscheurend"

Red Bull Racing leek de Grand Prix van Azerbeidzjan te gaan winnen met Max Verstappen, maar door een klapband crashte de Nederlander tegen een muur. Teamgenoot Sergio Pérez pakte wel de overwinning al was dat door hulp van Lewis Hamilton die zichzelf uitschakelde voor de zege.

Teambaas Christian Horner kende spannende en zenuwslopende momenten. Hij moest na de race even bijkomen en alle emoties laten zakken van wat er was gebeurd.

Lekke band onverklaarbaar

Horner zei in de Red Bull Review: "Wat een achtbaan! Ik denk dat we elke emotie hebben meegemaakt. Om binnen vijf ronden te zijn van het behalen van onze eerste 1-2 sinds 2016 om vervolgens Max van de leiding van de race te verliezen met een lekke band die tot nu toe onverklaarbaar is, was behoorlijk hartverscheurend."

"De race kreeg toen een rode vlag en we maakten ons grote zorgen dat Sergio hydraulische druk verloor en er waren geen garanties dat hij de finish zou halen."

"Hij is het hele weekend extreem snel geweest en het was een geweldige boost voor het team om hem op de bovenste trede van het podium te zien."

Perez pakte niet alleen zijn tweede overwinning uit zijn F1-carrière, het was zijn eerste podium voor Red Bull Racing, dat in de constructeurstand uitliep op Mercedes. Perez zelf staat in het kampioenschap op de derde plaats, achter leider Verstappen en Lewis Hamilton.