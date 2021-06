Lando Norris telt zegeningen na tegenvallende race McLaren: "Hebben de schade beperkt gehouden"

Het team van McLaren zal niet met hele grote tevredenheid terugkijken op het weekend dat zij beleefden in Bakoe. McLaren verloor de derde plaats in het constructeurskampioenschap aan Ferrari en wist in een tumultueuze race, waarin de gebruikelijke top drie om verschillende redenen geen punten wist te scoren, niet optimaal te profiteren. De podiumplekken naast Sergio Perez werden namelijk opgeëist door een Aston Martin en een Alpha Tauri. Teamleider Lando Norris moest genoegen nemen met een vijfde plek, ook al kwam hij na de late rode vlag-situatie nog dichtbij een podiumplek. De nog altijd zoekende Daniel Ricciardo kwam zelfs niet verder dan plek 8.

Norris was in het interview na de race dan ook niet bijzonder opgetogen: "Vandaag ging het oké, het resultaat was zelfs veel beter dan ik verwacht had na de eerste rondes. Het was echter een moeilijke race en ook zeker niet zo makkelijk om in te halen als ik gehoopt had. Ik ben dus redelijk blij met P5 en de punten, maar het was natuurlijk mooier geweest om op de plek van Seb of Pierre (Vettel of Gasly red.) te staan. Zij reden desalniettemin hele goede races en waren het hele weekend al snel. Voor ons zat er denk ik ook niet meer in dan P5."

Toen gevraagd werd of hij in de sprintrace die zich na de rode vlag-situatie ontvouwde, nog een podiumplek had kunnen veroveren, reageerde Norris bijdehand: "Ik had kunnen winnen als ze allemaal gecrasht waren voor me. Maar ik heb het geprobeerd nadat ik Yuki en Lewis, door zijn fout, bij de start inhaalde. Daarna kwam ik achter Leclerc te zitten, maar zowel de Ferrari's, als de Alpha Tauri's waren sneller dan wij. We hebben vooral de schade beperkt gehouden en voor de rest was het weinig spectaculaire race voor ons. Het beste dat we gepresteerd hebben is niet crashen en de auto's op de baan houden."