Wolff beschermt Bottas na slechte resultaten: "Het lag aan onze auto"

Valtteri Bottas had een sterk weekend in Monaco, maar in Azerbeidzjan was daar afgelopen weekend niets meer van over. De Fin zakte zoals vaker dit seizoen, volledig door het ijs en reed ergens in het middenveld. Met een Mercedes moet je andere auto's voor je in kunnen halen, maar Bottas werd zelf door meerdere coureurs ingehaald en lag op een gegeven moment op de veertiende plaats.

Mercedes-teambaas Toto Wolff beschermt echter zijn tweede coureur in het team. Hij legt de schuld bij de auto, net als Bottas dat zaterdag na de kwalificatie ook al deed.

Stratencircuits niet favoriet

Wolff: "Bij de start komen we niet in het juiste venster om de banden op temperatuur te krijgen, dat is een probleem wat we vaker tegenkomen. Na pitstops maakten we operationele fouten en verloren we tijd."

"Zoals je hebt kunnen zien verliezen we de hele tijd op de bochtige gedeeltes van de stratencircuits. Dit is wat er ook gebeurde in Monaco. Het is niet plotseling dat de auto die 3 races heeft gewonnen nergens meer is. We kennen de tekortkomingen. We zien dit in bepaalde delen van de circuits heel duidelijk terugkomen."

Geen vertrouwen

Toen hem werd gevraagd naar de prestaties van Valtteri Bottas, wees Wolff op de auto en niet op de Fin: "De auto was nergens, die was niet goed. En als de auto niet kan presteren op een stratencircuit, verlies je al het vertrouwen."

Wolff eindigde met een positieve noot en riep uit dat het seizoen van Mercedes nog steeds niet voorbij is: "Ik twijfel er niet aan dat dit een team is dat zo sterk en zo boos is, dat we de woede gaan overbrengen naar een positieve kracht en we gaan terug komen."