Lance Stroll heeft een grote crash gehad tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Aston Martin-coureur crashte hard in de muur, toen hij op het rechte stuk een klapband kreeg, linksachter.

De Canadees had nog geen banden gewisseld en stond op het punt om dat binnen enkele ronden te gaan doen. Door de situatie is het hele veld achter de safety car komen te rijden en in elkaar geschoven.