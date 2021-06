"Banden en remsysteem vervangen op de Red Bull van Max Verstappen"

De banden en het remsysteem op de auto van Max Verstappen zijn door Red Bull Racing vervangen volgens de regels van het parc fermé. Volgens de regels is het toegestaan deze onderdelen te vervangen als er wordt getwijfeld aan de veiligheid van de systemen.

Of all the parts changed overnight in parc ferme with the crashes yesterday, one of the things that jumps out at me is Verstappen appears to have (legally) changed all four tyres that he will start the race on. Unsure why. #F1 #AzerbaijanGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 6, 2021

De kwalificatie werd gisteren vier keer onderbroken door rode vlaggen, vanwege crashes. Verstappen ging in de derde vrije training zelf ook in de fout en raakte de boarding waarna hij niet meer kon rijden in de derde training.