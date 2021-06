Max Verstappen verklaart achterstand op Leclerc en Hamilton: "Ik had geen slipstream"

Gisteren leek Max Verstappen, net als ik Monaco, op weg naar de pole position. Was het twee weken geleden in Monte Carlo Charles Leclerc die voor een rode vlag zorgde op het einde van Q3, nu gooide de crash van Yuki Tsunoda roet in het eten van de Red Bull-coureur.

De Nederlander miste hierdoor voor de tweede keer op rij de pole position, want zowel in Monaco als in Azerbeidzjan was Verstappen op weg naar de snelste tijd.

Goede raceauto

Dat Verstappen geen pole kon rijden lag ook aan het feit dat hij geen slipstream had en Hamilton en Leclerc wel, zo stelde 23-jarige coureur bij Ziggo: "De auto was op zich goed, alleen had ik net geen slipstream naar de streep toe (startfinish), en die andere twee hadden dat wel. Dat is natuurlijk hier heel belangrijk. Soms zit het net even mee en dan pak je die tijd."

"Over het algemeen hebben we wel een goede auto, maar wel balen dat je dan derde start. We hebben een goede raceauto dus hopelijk kunnen we daarvan profiteren."