Alonso boos: "Hoe oneerlijk dat zij crashen maar aan hun wagens mogen werken"

Fernando Alonso kwalificeerde zich in Bakoe voor de GP van Azerbeidzjan op de negende plaats. Een goede positie voor de Spanjaard en zijn team Alpine, maar toch vond de tweevoudig wereldkampioen van 2005 en 2006 het lastig om de juiste flow te vinden.

Discussie crashende coureurs

Hij zei tegen de media, waaronder GPToday.net: "Het was nogal rommelig. Ik had moeite om in het ritme te komen en de snelheid te vinden, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Ik dacht niet dat we het potentieel van de auto gebruikten, want elke keer dat we nieuwe banden monteerden, gebruikten we die niet op de juiste manier."

"Het is nogal oneerlijk dat de mensen die zijn gecrasht de auto repareren en ze morgen in die positie beginnen. Alle andere auto's staan ​​tot morgen in Parc Ferme en kunnen de auto niet aanraken, dus waarom kunnen ze alle onderdelen vervangen als ze de rode vlag veroorzaken. Misschien zullen we op een dag in die positie zijn en profiteren van de regel, maar laten we eens kijken wat we hieraan kunnen doen."

"Vandaag reden er veel coureurs boven hun limiet, die gingen erover. We moeten voor de banden zorgen. We hebben een redelijk goede positie om punten te scoren."

Uiteindelijk zal Alonso als achtste starten, vanwege de gridstraf van Lando Norris.