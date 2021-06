Lewis Hamilton worstelt en komt boven: P2 vóór Max Verstappen in doldwaze kwalificatie in Bakoe

Lewis Hamilton komt toch weer bovendrijven na een doldwaze kwalificatie in de straten van Bakoe. Hamilton mag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan naast Charles Leclerc van start op de eerste startrij, vóór Red Bulls WK-leider Max Verstappen.

De Britse coureur worstelde sinds de belabberde race in Monaco, ook in de Bakoe leek het team de auto maar niet op snelheid te krijgen. Zelfs tijdens de kwalificatie nog werden er afstellingen aan de voorvleugel van de snelle Brit aangepast.

Lewis was dan ook opgelucht te horen via de boordradio. Na de kwalificatie verschijnt hij voor de microfoon en vertelt: "Mijn ronde was oké. Ik denk dat wij dit absoluut niet hadden verwacht en het is echt een monumentaal resultaat voor ons want wij hebben lopen worstelen dit weekend, dat wil je niet weten."

Lewis vertelt dat hij en zijn team heel wat uitdagingen hadden te overkomen en ook afgelopen nacht is er nog hard gewerkt aan de afstellingen van de Mercedes.

Hamilton: "Wij hebben zoveel veranderingen en aanpassingen doorgevoerd. Er is 's nachts doorgewerkt en tussen de sessies door, ik ben echt heel trots op iedereen. Om nu zo dichtbij deze gasten te staan, maakt dat wij kunnen uitzien naar een goede race. Het is gekkenwerk om deze banden aan het werk te krijgen en wij moesten de sleutel zien te vinden om deze auto op stoom te krijgen, dat waren onze grootste uitdagingen. Zij (verwijzend naar de W12, red.) was niet gelukkig het hele weekend.

Hamilton ziet naar tevredenheid ook dat Valtteri Bottas weer in de top-tien mee kon komen, volgens hem verdient zijn hele team daar voor een pluim. "Onze racesnelheid was veel beter dan onze snelheid over een snelle geklokte ronde. Wij lagen mijlen ver achter op een enkele ronde en staan er in racesnelheid een stuk beter voor. Wij snappen niet waarom dat is. Wij hopen dat wij er morgen nog altijd zo voorstaan, zodat wij het gevecht met deze gasten aan kunnen gaan."